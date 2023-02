Grivel scala il mercato puntando sui social e sul re degli Ottomila

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grivel sale in vetta. Nel senso che i conti del 2022 messi in colonna dal gruppo valdostano si avviano a essere i migliori della sua lunga storia. «Il fatturato complessivo sarà di 8,5 milioni di euro, con una quota di export nell’ordine del 90%» conferma l’amministratore delegato Oliviero Gobbi.

Grivel ha alle spalle oltre duecento anni di storia – è stata fondata nel 1818, ai piedi del Monte Bianco, ed è sempre stata guidata da componenti della stessa famiglia – vanta l’invenzione dei ramponi e da sempre è specializzata in attrezzature da montagna, principalmente, come ricorda Gobbi, rivolte a un pubblico molto esigente, molto spesso di veri professionisti dell’arrampicata o dell’alpinismo. Sicuramente, come aveva efficacemente sintetizzato Oliviero Gobbi in un precedente articolo del Sole 24 Ore, Grivel guarda molto ai cosiddetti “nerd della montagna”.

Storia bicentenaria, produzione di fascia alta e settore di riferimento – gli sport all’aria aperta – sono come una tripla dose di vaccino anche nei confronti degli effetti della recente pandemia.

«In effetti – conferma il manager – riguardando ai periodi recenti, possiamo dire che il covid ha anche aiutato il nostro settore, visto che ci rivolgiamo ad attività all’aria aperta. È un aspetto che, ovviamente, non vale solo per noi, ma anche per molte altre aziende. Noi siamo una piccola realtà di nicchia».

In effetti, però, una trasformazione c’è stata, anche nell’universo Grivel: «È vero – dice Gobbi – Abbiamo accelerato l’introduzione di un approccio più diretto al marketing, aprendo il canale e-commerce già a partire dal 2020. In parallelo abbiamo tagliato il budget destinato a soggetti esterni per dirottare le risorse nella creazione di contenuti nostri, per il sito e per i canali social». L’azienda è presente su Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin. La politica di egagement sta funzionando «e sta dando i riscontri che speravamo» afferma l’amministratore delegato. «Nel corso del 2022 – prosegue – il nostro team ha pubblicato una ventina di video: un impegno piuttosto importante, che portiamo avanti con regolarità e frequenza. A darci l’ispirazione è il modello Redbull». Grivel ha dato via a una struttura ad hoc, con due risorse interne più collaborazioni esterne per interviste, riprese e progetti specifici.