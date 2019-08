Groenlandia al centro di una guerra per l’Artico tra Usa e Cina

Usa: fuori la Cina dall'artico

Sia i danesi, sia soprattutto gli americani avevano visto l’offerta cinese per la costruzione degli aeroporti groenlandesi come una tangibile e potenzialmente sgradita penetrazione nel loro “giardino di casa”. La Casa Bianca non aveva nascosto le sue preoccupazioni. Temeva che potesse avverarsi uno scenario già visto in Africa. Vale a dire che qualora il Governo groenlandese, povero e dipendente dagli aiuti (che siano danesi o altro), avesse mancato di ripagare un prestito cinese , dopo alcuni mancati pagamenti Pechino avrebbe anche potuto assumere il controllo di infrastrutture strategiche in un’isola in cui gli Stati Uniti, grazie a un trattato con la Danimarca, hanno un’importante base militare , la Thule Air Base, quella più a nord di tutte, a 1.100 km dal circolo polare

Cominciarono così, divenendo frequenti, le visite di delegazioni danesi e americane per dissuadere i governanti groenlandesi a coinvolgere la Cina nei progetti infrastrutturali.

La Polar Silk Road

Quasi a voler ufficializzare le sue ambizioni, nel 2018, Pechino si definiva ufficialmente “a near artic” power. Un'affermazione un poco forzata, considerando che Pechino dista almeno 3mila chilometri dal circolo polare artico.

Già nel 2016 il Governo cinese provò ad acquistare una base navale abbandonata in Groenlandia. All’ultimo il Governo di Copenaghen lo impedì.

In Groenlandia oggi operano già due compagnie cinesi in partnership con compagnie locali per sviluppare un progetto di estrazione dell’uranio e di terre rare e un altro progetto in partnership con una compagnia australiana per lo sviluppo di una miniera di ferro e zinco. Le quote delle compagnie cinesi sarebbero cresciute sensibilmente negli ultimi tre anni.

grazie anche allo scioglimento dei ghiacci, Pechino è sempre più interessata a quella che è già definita Polar silk Road (o Ice silk road). La rotta polare è già percorsa dalla flotta commerciale cinese. E il fatto che quest'anno Pechino abbia inaugurato un nuovo e grande rompi ghiaccio, lo Snow Dragon 2, suona come un monito alle autorità americane: il Dragone non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue ambizioni sull'Artico.