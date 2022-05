Gronda di Genova: «Il cantiere può partire a settembre»

Entro il 2026, inoltre, almeno la metà dei 14 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture previsti in Liguria sarà realizzato. È la road map indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone duramnte il meeting intitolato convegno Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza.

Quattordici miliardi per la Liguria

Gli oltre 14 miliardi sono il risultato, ha spiegato il governatore ligure, di un miliardo di euro detinato a interventi su infrastrutture, difesa del suolo e protezione civile della regione; 2,8 miliardi per gli investimenti legati al Pnrr e alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova; 8 miliardi per le opere di Rfi per tra Terzo valico, nodo ferroviario, nodo del Campasso, raddoppio della tratta nel Ponente ligure e della Pontremolese nello spezzino; il piano di Anas per le Aurelie bis, in parte già realizzate, a cui si aggiungono tutti gli interventi sulle strade ex provinciali, per un totale di 2,45 miliardi.

Le infrastrutture, ha affermato Toti, « sono tutto per la Liguria, sono competitività dei porti, che vuol dire competitività delle imprese del Nordovest, il sistema più produttivo del Paese, nonché accessibilità turistica e possibilità per le imprese di insediarsi nel territorio”.

Toti ha poi evidenziato come «il Terzo valico, la nuova diga, le nuove banchine e l’ultimo miglio dei binari nel porto di Genova, la nuova aerostazione di Genova, il raddoppio ferroviario nel Ponente ligure, la Pontremolese, le nuove stazioni crocieristiche di Genova e Spezia» rappresentino «un lavoro gigantesco che si sta allineando, come i pianeti, sul cielo della Liguria per renderla una delle Regioni più competitive d’Italia nei prossimi quattro-cinque anni».