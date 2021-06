Grooming per lui, hair botox e dry cut per lei. I saloni di bellezza scelti dalle star

Joe and Co. a Soho, Londra.

BRERA13, Milano

Il trattamento di punta di Brera13, il salone di Bellezza e Hairstyle fondato da Serena Calvelli, è il BTX Hair Botox, già sperimentato con successo negli Stati Uniti, a Londra e Parigi. Basato sull'innovativo concentrato di ingredienti attivi BTX Complex, garantisce idratazione, nutrimento, riparazione e rinvigorimento ai capelli fin dalla prima applicazione. Il risultato, oltre a lucentezza e morbidezza, è l'eliminazione di crespo e doppie punte. Brera 13 offre anche il servizio di capelli ed estetica a domicilio, nella città di Milano, acquistabile sul sito. Via delle Erbe 1; www.brera13milano.com

Il Salone Brera 13, Milano.

SHIN SALON, Santa Monica

In un grazioso bungalow a Santa Monica, questo salone attira clienti così affezionate da essere chiamate “Shinheads”, che si riversano dalla stylist Shin An per i suoi precisi dry cut, i colpi di sole e uno speciale trattamento purificante per il cuoio capelluto in grado di rinvigorire anche le chiome più sfibrate. Lo studio offre un'atmosfera zen con paraventi in bambù e un patio (Covid-friendly) per eseguire lo styling all'aperto. Dry cut da 200 $ (da 300 $ con Shin An). 1025 Montana Ave, 90403; www.shinhair.com