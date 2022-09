Gros-Pietro: «Situazione difficile, ma l’Italia è in piedi. Non inneschiamo la spirale prezzi-salari»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I segnali di rallentamento «ci sono e sono inevitabili», e non potrebbe essere altrimenti viste la corsa dell'inflazione e le tensioni geopolitiche. Per questo serve varare «un mix di interventi per ridurre l'impatto del caro energia» che rischia di pesare solo su alcuni settori. Ma nel complesso l'economia italiana «mostra segnali confortanti» e serve continuare su questa strada, tenendo la barra dritta sulle energie rinnovabili e sul Next Generation Eu, pur «prevedendo qualche inevitabile correttivo...