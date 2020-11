F1, Grosjean salvo per miracolo: la sua auto si spezza ed esplode Incidente poco dopo il via. Solo qualche ustione per il pilota trasportato in ospedale.Il Gp è poi ripartito di Enrico Bronzo

Incidente poco dopo il via. Solo qualche ustione per il pilota trasportato in ospedale.Il Gp è poi ripartito

Sono impressionanti le immagini della regia della Formula 1 che mostrano l'incidente poco dopo il via del Gp del Bahrain. È il caso di dire che Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in una palla di fuoco. Emblematico l'applauso dei suoi colleghi piloti nel vederlo uscire dalla sua vettura con le sue gambe, anche se senza una scarpa rimasta nell’abitacolo.

La dinamica

Tutto è accaduto nelle primissime curve del circuito, subito dopo la partenza. Mentre davanti tutti i piloti sfilavano via senza problemi, nelle retrovie si è creato il più classico imbuto. La Haas di Romain Grosjean non trovando spazio sulla sinistra ha scartato improvvisamente a destra. A quel punto però è stata toccata sulla ruota posteriore destra dalla Alpha Tauri di Daniil Kvyat, che la seguiva.

La vettura del pilota russo si è trovata incolpevolmente in mezzo e ha fatto da leva, spendendo la Haas per la tangente.L'auto di Grosjean ha impattato poi contro il muro di protezione , sbattendo con il muso e spezzandosi incredibilmente in due parti. A quel punto, istantaneamente l'auto è letteralmente esplosa, generando una palla di fuoco dal quale il francese è miracolosamente uscito vivo, grazie anche al pronto intervento della sicurezza.

La scuderia: «Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie».

Il pilota francese della Haas è stato immediatamente portato al centro medico del circuito, poi in elicottero all’ospedale militare della capitale Manama per verificare la presenza di fratture. Un tweet del team ha fortunatamente chiarito le condizioni del pilota: «Romain è cosciente, ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie - si legge - ma per il resto sta bene. È con i medici in questo momento».

Pulita e rimessa in sicurezza la pista il Gp è ripartito alle 16,40, ma dopo 30 secondi nuovo incidente - l’auto di Stroll si è ribaltata - e safety car in pista,