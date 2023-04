Grosseto, cuore pulsante della Maremma

Il secondo giorno di itinerario può avere inizio dal cuore pulsante della Maremma: Grosseto. Si tratta di uno dei pochi capoluoghi il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia muraria, nell’insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio aspetto nel corso dei secoli. La principale attrazione del centro storico è sicuramente il Duomo, edificio in stile romanico la cui costruzione risale al XIII secolo. Anche qui le opzioni per una sosta enogastronomica sono diverse. Terre dell'Etruria è la cooperativa che riunisce soci sparsi capillarmente su tutto il territorio regionale e offre tutto il meglio dell'enogastronomia toscana. Da Grosseto si raggiunge facilmente la costa tirrenica per esplorarne il versante più a Nord rispetto all'Argentario, che vanta celebri località marittime quali Punta Ala, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. In quest'ultima località si trova I Vini di Maremma, dove presso lo shop della cantina cooperativa è possibile degustare la Doc Maremma Toscana, fiore all'occhiello dell'azienda, e fare scorta di tutti i prodotti tipici maremmani, dal pesce, ai formaggi, al miele. Nei dintorni di Castiglione della Pescaia, invece, si può scoprire la Tenuta Castelprile, dove si produce uno dei migliori Vermentini della zona. Terminata l'esplorazione della costa, è consigliata una sosta in un borgo dell'entroterra, Montepescali, antico feudo della famiglia Aldobrandeschi, che è anche noto come “Terrazzo” o “Balcone della Maremma”. Da qui si gode il panorama di tutta la costa grossetana, delle isole dell'arcipelago toscano e perfino della Corsica. Tra le soste enogastronomiche consigliate: il Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA., dove è possibile acquistare olio extravergine di oliva Toscano Igp prodotto secondo rigidi standard di tracciabilità, e Mazzini Maremma, per chi è alla ricerca di prodotti ortofrutticoli garantiti da una rigorosa disciplina sulle tecniche colturali.



