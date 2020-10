Grottini, il design maceratese che ha conquistato i cinesi I vent'anni dall'azienda marchigiana: dalla vetrina in garage ai negozi nel mondo di Patrizia Maciocchi

Lenovo store. Il colosso hi-tech ha scelto Grottini per il suo primo spazio commerciale in Europa

I vent'anni dall'azienda marchigiana: dalla vetrina in garage ai negozi nel mondo

3' di lettura

Da una vetrina allestita per conservare i trofei di famiglia ad azienda internazionale attiva nel Retail Design e nella produzione di sistemi di arredo per negozi. La storia della Grottini Reatil Environments, con sede a Porto Recanati, è iniziata nel 1975 in un garage. Una “sede” scelta dal fondatore Pietro Grottini per collocare una vetrina in cui mettere in bella mostra coppe e medaglie vinte nella maratona. E la corsa del fondatore è durata nel tempo, trasformandosi, nell’arco di venti anni, in una “staffetta” con i figli.

L’ultima gara l’azienda marchigiana l’ha vinta con Lenovo, sviluppando, con il designer Alessandro Luciani, il progetto futuristico scelto dalla multinazionale cinese leader nella produzione e nella vendita delle nuove tecnologie, dai Pc alle workstation.

Una task force composta da 75 dipendenti, tra architetti, ingegneri e designer e 20 milioni di fatturato. Il successo dell’azienda maceratese, sempre saldamente in mano alla famiglia, è testimoniato dai clienti che l’hanno incaricata di dare un nuovo volto ai loro store: da Wind3 per cui Grottini ha rinnovato l’intera catena di 850 negozi, alla Mercedes Benz per la quale ha realizzato gli show room nel Golfo persico e in India. “Targati” Grottini anche i nuovi uffici di poste italiane.

Un’azienda nata in bianco e nero nel ’75 che è cresciuta fino ad essere la Grottini Retail Environments, specializzata nella creazione di ambienti olistici di vendita al dettaglio ed esportazioni di arredi in tutto il mondo. Oggi i suoi uffici sono nel Regno Unito, Hong Kong, Dubai, India, Taiwan, Cina e Stati uniti, con partner di produzione a Guangzhou, in Cina, Taiwan e Brasile. Per l’amministratore delegato Francesco Grottini la chiave del successo è anche nel fil rouge che lega i professionisti al cliente.

«Crediamo in una cultura umanistica, ideando e realizzando spazi sostenibili dedicati alle relazioni tra le persone, sviluppati attraverso un processo di human centric design. Uno dei punti di forza - afferma Francesco Grottini - è il coinvolgimento del cliente nel nostro lavoro in team alimentato dai nostri professionisti, con l’obiettivo di costruire relazioni a lungo termine tra i nostri clienti e i loro consumatori».