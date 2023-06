Groupama, il nuovo integrativo aumenta il buono pasto e migliora il welfare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i lavoratori di Groupama assicurazioni arriva il nuovo contratto integrativo e il bonus di partecipazione. La società ha infatti firmato con i sindacati un accordo che prevede una una tantum contrattuale di 1.000 euro fino al sesto livello e di 1.100 euro per quadri e funzionari: per entrambi gli scaglioni 250 euro saranno destinati al welfare dove, come spiega il segretario nazionale della Fisac Cgil, e coordinatore Gruopama, Cristiamo Hoffmann, c’è stato «un aumento della copertura Tcm a carico azienda a 50mila euro, un aumento a regime dello 0,90 del contributo carico azienda al Fondo pensione che arriverà nel triennio al 7,90, uno tra i più alti del settore, aumento dell’indennità di trasferta sia per il personale interno che esterno». Sono inoltre stati aumentati gli importi delle spese per i lavoratori studenti e per le spese scolastiche per figli dei dipendenti, oltre ad aver previsto delle agevolazioni per i prestiti.

Il nuovo integrativo introduce anche migliorie sulle coperture sanitarie, con l’aumento massimale per interventi a 40mila euro e a 150mila euro per grandi interventi, oltre a 25mila euro per malattie oncologiche e medicinali, aumento dei giorni di copertura post intervento a 120 per interventi eccezionali e a 240 pre e post per patologie oncologiche.

Tra le altre novità del nuovo integrativo c’è anche quella che riguarda il buono pasto che è stato aumentato e sarà 8 euro dal lunedì al giovedì e 6 euro il giovedì, mentre è stata prevista la trasformazione dell’importo del bonus partecipazione legato alla presenza dal valore medio di 500 euro a importi consolidati di 661 euro più 250 euro destinati al welfare per il 2023, che sale a 1.050 euro nel 2024 e a 1.200 euro nel 2025.