Gru cade su palazzo a Torino, morti tre operai. Due feriti tra i passanti

Sale a tre morti il bilancio del grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Torino, in via Genova, dove è caduta una gru. E' infatti morto all'ospedale Cto, dove era stato ricoverato in gravi condizioni, il terzo operaio ferito. Un altro operaio è ferito in codice giallo. Feriti anche due passanti, tra cui l'automobilista a bordo di una vettura di passaggio, ma non sono in gravi condizioni.

Secondo i vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre per liberare l'area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza, la causa del crollo sarebbe stato un cedimento strutturale alla base della gru. La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.

Feriti anche tra i passanti

Da una prima ricostruzione i tre operai coinvolti nell'incidente si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru poi crollata. Il cantiere dove stavano lavorando gli operai era stato aperto per il rifacimento del tetto di un palazzo di sette piani. I vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalla sua automobile rimasta schiacciata nel crollo. Altri due passanti sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco: «Cedimento strutturale causa del crollo»

«Da un primo accertamento c'è stato un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata - ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo - ma non escludo altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru”. “I miei uomini stanno operando, una volta che l'autorità giudiziaria ha dato l'autorizzazione alla rimozione delle vittime per estrarle in piena sicurezza. Squadre specialistiche saranno impegnate a tagliare i conci di calcestruzzo”, ha aggiunto.

Il sindaco Lo Russo: «Molto scosso»

In via Genova è arrivato per un sopralluogo anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “E' una vicenda drammatica, sono molto scosso”, ha detto dopo essere stato accompagnato dai vigili del fuoco nei pressi della struttura crollata. Sul posto sono presenti anche gli assessori comunali Gianna Pentenero e Francesco Tresso.