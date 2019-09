Gruppo 24 Ore, Benedini e Treu chiedono il patteggiamento L’ex presidente e l’ex ad della società di via Monte Rosa presentano al gup di Milano istanza per concordare la pena. L’ex direttore Napoletano dovrebbe andare incontro al rinvio a giudizio. Archiviate le posizioni degli altri sette indagati

Donatella Treu e Benito Benedini, rispettivamente ex ad ed ex presidente del Sole 24 ore indagati a Milano nell’ambito del procedimento sui conti del gruppo di via Monte Rosa assieme all’ex direttore editoriale Roberto Napoletano, secondo indiscrezioni avrebbero intenzione di uscire dal processo con un patteggiamento.

Da quanto ha appreso l’Ansa, Benedini in vista dell’udienza preliminare che si aprirà giovedì 12 settembre, tramite la sua difesa, ha depositato al gup Cristina Mannocci una istanza per patteggiare 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa, e un risarcimento di 100mila euro.

Anche Donatella Treu, attraverso il suo legale, starebbe definendo in accordo con la Procura la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 8 mesi, pena con sospesa, e circa 300mila euro di risarcimento. Napoletano invece, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe seguire il giudizio ordinario. Al momento, nulla è stato deciso. Comunque l’attuale direttore del Quotidiano del Sud, secondo quanto riportato dall’Ansa, può sempre depositare una istanza di rito alternativo in udienza preliminare.

A chiedere il processo è stato il pm Gaetano Ruta che ha contestato ai tre i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo commessi, secondo l’ipotesi, in un arco di tempo che va dal 2014 al 2016. Archiviata, invece, la posizione di altri sette indagati che erano accusati di appropriazione indebita e nei cui confronti il gruppo, dopo essere stato risarcito, ha ritirato la querela.

Sulla richiesta di patteggiamento, che prevede un terzo di sconto della pena, si esprimerà il giudice Mannocci davanti al quale giovedì mattina si aprirà a Milano l'udienza preliminare a carico di Napoletano, Treu, Benedini (la posizione dei due sarà stralciata per via della scelta del rito) e lo stesso gruppo, che risponde in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, per i reati ipotizzati nei confronti dei tre imputati. Le indagini sulla vicenda vennero chiuse nel novembre dell'anno scorso mentre la richiesta di rinvio a giudizio per le 3 persone fisiche e la società da parte del pm Ruta risale alla fine del febbraio di quest'anno.