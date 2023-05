Gruppo 24 Ore chiude I trimestre con un utile di 0,4 mln, ricavi a 49 mln (+3,3%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Edoardo Garrone, il cda deIl Sole 24 Ore spa, che ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023 del Gruppo 24 Ore.

Il Gruppo 24 Ore chiude il primo trimestre 2023 con un ebitda positivo per 5,4 milioni di euro (in miglioramento di 3,6 milioni), un ebit positivo per 1,6 milioni di euro (in miglioramento di 3,6 milioni) e un risultato netto positivo per 0,4 milioni di euro (in miglioramento di 3,8 milioni). Il patrimonio netto è pari a 16,2 milioni di euro, in incremento di 0,2 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che ammontava a 15,9 milioni di euro.



Andamento dei ricavi

Lo scenario macroeconomico e geopolitico è caratterizzato da elementi di incertezza quali: il conflitto in corso in Ucraina, una netta ripresa dell'inflazione, l'incremento dei tassi d'interesse, gli effetti residui del Covid-19 e l'aumento dei costi di materie prime ed energia. In questo contesto il Gruppo 24 Ore registra una crescita grazie al continuo sviluppo dei prodotti dell'area Servizi Professionali e Formazione, al buon andamento dell'area Cultura e della raccolta pubblicitaria, all'autorevolezza ed all'alta qualità dei contenuti e ad efficaci politiche commerciali in tutte le aree.

Nel primo trimestre 2023 il Gruppo 24 Ore ha registrato ricavi consolidati pari a 48,9 milioni di euro (47,3 milioni di euro nel primo trimestre 2022) in crescita del 3,3% pari a +1,6 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022.In particolare, nel periodo i ricavi pubblicitari sono in crescita di 0,2 milioni di euro (+1,1% rispetto al primo trimestre 2022) e sono pari a 17,6 milioni di euro; i ricavi editoriali registrano una lieve riduzione di 0,1 milioni di euro (-0,3% da 24,5 milioni di euro del primo trimestre 2022 a 24,4 milioni di euro del 2023): i minori ricavi generati dalla vendita del quotidiano cartaceo sono in gran parte compensati dalla crescita dei ricavi derivanti da abbonamenti digitali al quotidiano e al sito www.ilsole24ore.com; gli altri ricavi registrano una crescita di 1,4 milioni di euro (+26,5% da 5,4 milioni di euro del primo trimestre 2022 a 6,9 milioni di euro del primo trimestre 2023), principalmente grazie ai maggiori ricavi dell'area Cultura e dell'area Servizi Professionali e Formazione, in relazione al buon andamento dei prodotti più innovativi e al rientro nel business della formazione.

Le principali dinamiche che hanno caratterizzato i ricavi consolidati sono:

- i ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 10,2 milioni di euro, in calo di 0,1 milioni di euro (-1,3%) rispetto al primo trimestre 2022. I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 4,9 milioni di euro, in crescita di 0,2 milioni di euro (+3,9%) rispetto al 2022. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 5,2 milioni di euro, in calo di 0,3 milioni di euro (-5,7%) rispetto al 2022.