Gruppo 24 Ore entra nel mercato italiano degli studi e analisi di settore Al via la nuova linea di prodotto a cura dell’ufficio studi: inaugura la serie il report dedicato al settore Energia di M.Mor.

Al via la nuova linea di prodotto a cura dell’ufficio studi: inaugura la serie il report dedicato al settore Energia

2' di lettura

Il Gruppo 24 ORE entra nel mercato italiano degli studi e analisi di settore con 24 ORE Ricerche e Studi e lo fa con tutta la sua potenza di fuoco. Forte della sua pluriennale esperienza e autorevolezza nel settore economico e finanziario il Gruppo 24 ORE ha unito i migliori esperti e professionisti interni ed esterni per la realizzazione di prodotti editoriali originali e inediti che offrono analisi complete e dettagliate dei singoli settori di mercato con un altissimo livello di approfondimento, garantiti dalla serietà e tradizione del marchio Sole 24 Ore.

I report sono prodotti a elevatissimo valore aggiunto che, dopo lo tsunami inaspettato della pandemia e la conseguente chiusura della maggior parte delle attività produttive, diventano strumenti fondamentali proprio ora, nella fase di ripartenza del Paese, per tutte le imprese di qualsiasi dimensione che si troveranno a dover affrontare nuovi scenari e nuove sfide e avranno bisogno di bussole e punti di riferimento sicuri e affidabili.

Tra le linee di prodotto ideate da 24 ORE Ricerche e Studi la prima è Energia. Mercato Italia, Europa, Mondo realizzata internamente con l’ufficio studi del Sole 24 Ore: si parte dal mercato italiano per sviluppare la ricerca a livello europeo e mondiale. Utilizzando i dati delle migliori fonti pubbliche e private a disposizione del Sole 24 Ore, vengono realizzati report di oltre 200 pagine sui singoli settori industriali e di mercato, che comprendono non solo la parte retrospettiva con l’analisi degli ultimi 5 anni, ma anche la parte prospettica di 12-24 mesi su dati appositamente elaborati da Factset. Il report sarà disponibile già dal 26 maggio. Seguirà a luglio il report Farmaceutica, sempre a cura dell’ufficio studi del Sole 24 Ore, che fornirà indicazioni precise sull’impatto dell’epidemia da Coronavirus in questo settore.

Il report “Energia. Mercato Italia, Europa, Mondo”, aggiornato a maggio 2020, tiene conto degli effetti causati dal Covid-19 e offre una visuale completa sul settore dell’energia. Per la parte economica e strategica include: un’analisi di scenario; un outlook con relativa Ceo's Agenda curati da Strategic Management Partners; un bilancio benchmark di settore per poter confrontare direttamente i valori della propria azienda (a cura Valuecube); e infine una panoramica delle principali grandezze economiche in capo a questo comparto, con particolare attenzione all'import/export di idrocarburi ed altri prodotti accessori.

Nella parte di analisi finanziaria il report prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo. Inoltre, per le società quotate vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti per il prossimo futuro.