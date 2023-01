Gruppo 24 Ore, approvato il primo piano Esg. Gionata Tedeschi dg Innovazione e Sostenibilità

La seconda direttrice, intrinsecamente connessa alla prima, è incentrata sulle azioni volte a promuovere la diversità e l'inclusione e intende sostenere, attraverso contenuti specifici, l'educazione e la formazione professionale per la crescita del Paese nonché favorire il benessere e lo sviluppo delle Persone del Gruppo 24 Ore, come già manifestato attraverso le iniziative attuate nel 2022, tra i quali la Certificazione di genere ottenuta a dicembre 2022 (prima media company italiana) e i contributi riconosciuti ai dipendenti per gli asili nido, il caro bollette e la formazione.

Gli obiettivi trasversali

Obiettivi trasversali su cui si fonda il Piano ESG, realizzato con la collaborazione di Bdo Advisory Services, sono il miglioramento dell'impatto ambientale, che già può contare su una sede certificata ad alti livelli di sostenibilità e sull'adozione di politiche a basso impatto sull'ambiente, e lo sviluppo e il mantenimento di un sistema di governance allineato alle migliori pratiche della sostenibilità.

«Per raggiungere questi obiettivi strategici – ha aggiunto l'AD del Gruppo 24 Ore Cartia d'Asero – abbiamo scelto di affidarci alle competenze e professionalità di Gionata Tedeschi, maturate nel corso di una pluriennale esperienza a livello internazionale come consulente, manager ed imprenditore in ambiti ad alto contenuto di innovazione delle aziende, dei modelli di business e di iniziative ESG».

Chi è Gionata Tedeschi

Gionata Tedeschi, alumnus Bocconi, ha iniziato la sua carriera nell'ambito della consulenza strategica in McKinsey e successivamente, con un focus su temi trasformativi dei mercati e nuove tecnologie, ha lanciato - in ambito digitale, marketing e data science - start up di successo accompagnandole sino alla successiva exit (tra le altre Buongiorno.it e Born4shop-Saldiprivati.com).

Dal 2012 al 2018 in Accenture, in qualità di Managing Director ha guidato la practice di Digital Strategy in Europa, con ruoli di advisor ad aziende leader in ambito Automotive, Retail e Financial Services.