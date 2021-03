Gruppo 24 Ore, margini su nell’anno del Covid. L’Ebitda a 20,1 milioni, salgono i ricavi editoriali

3' di lettura

Margine operativo lordo a 20,1 milioni e un ebit positivo per 2,3 milioni per il Gruppo 24 Ore nel 2020, in miglioramento rispetto al 2019 (-2,8 milioni) su ricavi pari a 191 milioni, in lieve calo rispetto ai 198,7 dell’esercizio passato. Il risultato netto è negativo per un milione, sostanzialmente in linea con la performance 2019 (-1,2 milioni); al netto di oneri e proventi non ricorrenti il risultato netto è di -2,9 milioni, contro i -6,1 del 2019.

Questi i conti approvati dal cda del gruppo presieduto da Edoardo Garrone, che nonostante la pandemia migliora la marginalità e conferma nella sostanza i volumi grazie all’area editoriale e alla resilienza degli introiti pubblicitari: i ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 78,9 milioni, sono in diminuzione di 2,1 milioni (-2,6%) rispetto al 2019, registrando un risultato migliore rispetto al -17,5% del mercato di riferimento (Fonte Nielsen).

La posizione finanziaria netta è negativa per 50,9 milioni, rispetto ai 26,3 milioni 2019 principalmente per l’incremento del debito derivante dal valore attuale dei canoni di locazione dei nuovi contratti delle sedi di Milano - Viale Sarca e di Roma, al flusso di cassa dell’attività di investimento, e per il pagamento degli oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate. Il patrimonio netto consolidato è pari a 35,3 milioni rispetto ai 36,6 milioni al 2019.

Nel 2020 i ricavi editoriali sono in crescita di 0,7 milioni (+0,6% a 102 milioni) principalmente per gli abbonamenti digitali al quotidiano, al sito www.ilsole24ore.com, ai prodotti dell’area Tax&Legal e da collaterali.

Nel dettaglio, i ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 49,2 milioni, in calo di 0,2 milioni (-0,4%) sul 2019. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 29,6 milioni, in calo di 1,9 (-6%) sul 2019. I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 19,6 milioni di euro, 1,7 in più (+9,5%) rispetto al 2019. I ricavi di editoria elettronica dell’area Tax & Legal sono pari a 36,1 milioni in crescita di 1,4 milioni (+4%).