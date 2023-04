Gruppo 24 Ore, via libera ai conti in utile del 2022 Sale il patrimonio netto

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore ha approvato ieri tutte le delibere previste all’ordine del giorno.

Approvato dunque il bilancio consolidato 2022 con un risultato netto positivo per 0,5 milioni di euro che si confronta con un risultato negativo per 21,0 milioni di euro dell'esercizio 2021, in miglioramento di 21,6 milioni di euro. Come annunciato il 23 marzo, i ricavi consolidati si sono attestati a 211,6 milioni di euro e si confrontano con un valore pari a 203,5 milioni di euro del 2021 (+8 milioni di euro, pari a un balzo del 3,9%). Il margine operativo lordo (ebitda) del 2022 è positivo per 32 milioni di euro e si confronta con un ebitda positivo per 11,3 milioni di euro del 2021, in miglioramento di 20,7 milioni di euro. Al netto di oneri e proventi non ricorrenti l’ebitda è positivo per 25,1 milioni di euro, in miglioramento di 2,5 milioni di euro rispetto al valore positivo per 22,6 milioni di euro del 2021. Il risultato operativo (ebit) del 2022 è positivo per 11,5 milioni di euro e si confronta con un ebit negativo per 15,3 milioni di euro del 2021, in miglioramento di 26,8 milioni di euro.

Al netto di oneri e proventi non ricorrenti, l'ebit è positivo per 8,8 milioni di euro, in miglioramento di 3,8 milioni di euro rispetto al valore positivo per 5,0 milioni di euro del 2021. La capogruppo Il Sole 24 Ore ha chiuso il 2022 con un risultato netto positivo di 0,6 milioni di euro e presenta un Patrimonio Netto di 15,9 milioni di euro, in aumento di 2,1 milioni di euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2021 pari a 13,9 milioni di euro. L’assemblea in sede ordinaria ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio pari a 623.172 euro per 114.025 euro a “Riserva legale”.

L’assemblea ha deliberato altresì di nominare amministratori della società Roberta Cocco e Gianmario Verona, cooptati in data 20 dicembre 2022 in sostituzione rispettivamente di Chiara Laudanna e di Fabio Vaccarono, dimessisi con effetto dal 10 novembre 2022. In sede straordinaria l’assemblea ha infine approvato la modifica degli Articoli 13 (Intervento e svolgimento dell'Assemblea), 19 (Requisiti e nomina degli amministratori), 22 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione) e 37 (Distribuzione degli utili) dello Statuto sociale.

Sempre ieri si è svolta l’assemblea degli azionisti di categoria speciale: ha approvato il rendiconto del Rappresentante Comune per il triennio 2020-2022, relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale e ha confermato quale Rappresentante Marco Pedretti fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.