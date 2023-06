Gruppo Amadori, utili 2022 più che triplicati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Triplicano i profitti del gruppo Amadori: nel bilancio consolidato 2022 gli utili sono balzati a quota 67,6 milioni di euro, rispetto ai 18,7 milioni del 2021. In crescita del 27,5 anche il fatturato, che supera gli 1,735 miliardi di euro. L’Ebitda è a 152 milioni di euro (+77%) e il patrimonio netto ammonta a 358 milioni.



Nel 2022 il gruppo cesenate ha realizzato investimenti per 97 milioni di euro che, sommati a quelli in corso nel 2023, portano la cifra investita nel biennio a oltre 140 milioni di euro.

Per rispondere alle nuove abitudini alimentari dei consumatori, Amadori nel 2022 ha investito anche nel segmento delle proteine vegetali, con il lancio della nuova linea Veggy.



Dalla fine del 2022 la guida del gruppo è stata affidata a Denis Amadori, il più giovane dei figli di Francesco, che ne è diventato l’amministratore delegato, mentre il fratello Flavio ne è il presidente. «Anche alla luce degli importanti risultati raggiunti - ha detto l’ad, Denis Amadori - siamo proiettati verso un futuro di ulteriore sviluppo fondato su innovazione e sostenibilità».