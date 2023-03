Gruppo Audi: record 2022 con l'utile a quota a 7,6 miliardi euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuovi record per il Gruppo dei Quattro Anelli che ha chiuso l’anno fiscale 2022 con ricavi che sono aumentati del 16,4% raggiungendo i 61,8 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è salito del 37% toccando il massimo storico di 7,6 miliardi. Come è stato evidenziato oggi a Ingolstadt in occasione della conferenza annuale sui risultati. Il margine operativo di Audi AG (di cui fanno parte anche Bentley, Lamborghini e Ducati) è passato dal 10,4% del 2021 al 12,2% della scorsa gestione, con un flusso di cassa netto che ha raggiunto i 4,8 miliardi di euro la seconda cifra più alta nella storia dell’azienda. Nel complesso le consegne di autovetture nel corso del 2022 hanno totalizzato 1.638.638 unità, contro 1.688.978 dell’anno precedente mentre quelle di moto sono state 61,562 in crescita rispetto alle 59.447 del 2021. “La nostra strategia per la sostenibilità, la digitalizzazione e l’elettrificazione - ha detto il ceo Markus Duesmann - fornisce le risposte giuste, anche in tempi di crisi multiple”. Oltre alla forte performance di mercato, ha spiegato il cfo Jürgen Rittersberger, hanno contribuito in modo significativo a questi risultati la gestione coerente della crisi in un anno caratterizzato da sfide globali sovrapposte, il buon posizionamento dei prezzi e gli ottimi risultati dai marchi Bentley, Lamborghini e Ducati. Il 2022 ha visto anche un forte aumento del numero di modelli completamente elettrici consegnati. La quota sul mix totale è infatti passata dal 4,8% del 2021 al 7,2% dello scorso anno, con i modelli Q4 e-Tron, e-Tron ed e-Tron GT completamente elettrici che hanno contribuito in modo significativo all’aumento dei ricavi, così come le serie dei modelli A3 e Q5 con motori termici elettrificati.

Tra I modelli al lancio spicca il nuovo suv elettrico made in Ingolstadt Audi Q6 e-tron che basato sulla nuova piattaforma PPE è la punta di diamante di una un'offensiva di prodotto ambiziosa: entro il 2025 Audi lancerà oltre 20 nuovi modelli, di cui oltre 10 full electric. La vettura, camuffata, è in fase di test in aree con neve, percorsi impegnativi e freddo polare: Audi sta mettendo a dura prova gli esemplari di pre-serie di Audi Q6 e-tron nell'estremo Nord Europa. Il SUV full electric dei quattro anelli è la prima vettura del Brand basata sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric). Il pianale PPE prevede batterie con tensione nominale di 800 Volt, performanti ed efficienti motori elettrici e ricariche ad alta potenza. Con Audi Q6 e-tron, la Casa dei quattro anelli accelera ulteriormente la transizione verso la mobilità elettrica.La gamma Audi Q6 e-tron, caratterizzata dalle varianti di carrozzeria SUV e Sportback.