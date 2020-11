Gruppo Bauli, ricavi a 485 milioni e 6 milioni di utile Pesano le conseguenze del primo lockdown e il gruppo veronese accelera sull’internazionalizzazione nel Sud-Est asiatico di Enrico Netti

Pesano le conseguenze del primo lockdown e il gruppo veronese accelera sull’internazionalizzazione nel Sud-Est asiatico

2' di lettura

Il Gruppo Bauli chiude l’anno fiscale 2019/20 con 485 milioni di euro di fatturato e un utile di 6 milioni. Sui conti del gruppo veronese pesano il calo delle vendite nel periodo pasquale a causa della pandemia mentre le cose vanno meglio sul dell’internazionalizzazione. I ricavi realizzati all’estero valgono il 16% del fatturato con un trend in crescita rispetto l’esercizio precedente. Il Gruppo è presente in 70 mercati, è in particolare attivo in India e nel Sud-Est Asiatico, dove dal 2017 è presente con uno stabilimento produttivo in India, oltreché nei mercati di Europa e Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’Italia si procede lungo un percorso di diversificazione dell’offerta. Oltre a consolidare la propria presenza nel segmento del mercato continuativo con i marchi Bauli, Motta, Bistefani e Doria, si punta sull’ampliamento dell’offerta legata al benessere, che interpreta i nuovi trend di consumo orientati verso prodotti con ingredienti naturali. È il caso dell’evoluzione della linea Semplicissimi Doria, che di recente ha introdotto nella propria gamma snack salati a base di legumi e riso. Per concretizzare la strategia di crescita e innovazione dei prodotti per il consumo quotidiano con un focus sul benessere, il Gruppo Bauli ha acquisito nel 2019 la quota di maggioranza dell’azienda slovacca MaxSport, specializzata in barrette proteiche e a basso contenuto di calorie. Questa operazione, inoltre, favorisce l’accesso del Gruppo ai mercati dell’Est Europa.

Loading...

«Lo scorso anno fiscale è stato caratterizzato da una forte incertezza a causa della pandemia, ciononostante siamo riusciti ad ottenere un buon risultato grazie alle scelte strategiche portate avanti negli ultimi anni, finalizzate a una maggiore diversificazione delle nostre linee di business, all’internazionalizzazione e all’innovazione di prodotto. Guardiamo al futuro con fiducia, certi della nostra capacità di far fronte con soluzioni nuove e di valore ad un contesto in continua evoluzione» commenta Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli. Il Gruppo è leader di mercato del segmento dei dolci da ricorrenza con oltre il 40% del mercato, nel rispetto della tradizione arricchisce costantemente la propria gamma di prodotti per le feste e la sostiene con importanti investimenti in comunicazione. L’ampio portafoglio di prodotti della ricorrenza e di uso quotidiano sono a marchio Bauli, Doria, Motta, Alemagna e Bistefani.