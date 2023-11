Gruppo Bcc, alleanza nelle polizze vita con Bnp Paribas Cardif

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova intesa distributiva di bancassicurazione. Gruppo Bcc Iccrea e Bnp Paribas Cardif hanno siglato una partnership strategica per il comparto assicurativo vita. In base all’intesa Bnp Paribas Cardif rileverà la quota del 51% di Bcc Vita insieme a un accordo di distribuzione esclusiva con Bcc Banca Iccrea.

L’acquisto del 51% di Bcc Vita

Nel dettaglio, come spiegato in una nota, la scelta di Bcc Banca Iccrea è maturata dopo un articolato iter di selezione che ha visto coinvolte diverse primarie compagnie del mercato assicurativo europeo con una consolidata posizione anche nel comparto vita in Italia. La proposta di Bnp Paribas Cardif, ramo assicurativo del Gruppo Bnp Paribas, è risultata la migliore in termini di offerta anche grazie ad una personalizzazione dei prodotti per il Gruppo Bcc Iccrea a supporto della rete di vendita. Come indicato, l’accordo prevede anche l’acquisto da parte di Bnp Paribas Cardif del 51% di Bcc Vita, la compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo Bcc Iccrea, nata nel 2008. È prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e per Bnp Paribas Cardif di rilevare un’ulteriore quota del 19% del capitale di Bcc Vita. Per il Gruppo Bcc Iccrea l’accordo consentirà di potenziare e uniformare l’offerta delle 116 Bcc aderenti al Gruppo sul fronte della bancassurance, dando continuità all’impegno profuso da Bcc Vita.

Loading...

Verso i festeggiamenti dei 60 anni

«Esprimo grande soddisfazione per la chiusura dell’accordo commerciale nel ramo assicurativo vita con Bnp Paribas Cardif, partner di rilievo sia a livello nazionale che europeo», ha commentato Mauro Pastore direttore generale del Gruppo Bcc Iccrea. «La partnership siglata viene da un lungo percorso di valutazione interno che aveva l’obiettivo di individuare una società che garantisse alle nostre 116 Bcc un’offerta completa e competitiva e un modello operativo che facesse leva su strutture dedicate su tutto il territorio nazionale. È con queste risorse che vogliamo conquistarci nuove quote di mercato nel settore, attraverso un presidio attento e un’offerta completa che sappia rispondere alle ampie e crescenti esigenze di protezione della nostra clientela», ha aggiunto.

«Siamo lieti di questa partnership a lungo termine per la distribuzione di prodotti assicurativi nel comparto vita insieme al Gruppo Bcc Iccrea. Questo accordo consolida ulteriormente la nostra strategia bancassicurativa internazionale, in particolare in Italia, che rappresenta un mercato strategico per Bnp Paribas Cardif. Con questa intesa proseguiamo la diversificazione del nostro network distributivo con un nuovo portfolio clienti. La nostra expertise nelle partnership distributive sul fronte dell’assicurazione renderà questo accordo un volano di crescita per Iccrea e per Bnp Paribas Cardif», ha aggiunto Pauline Leclerc-Glorieux, amministratrice delegata di Bnp Paribas Cardif.