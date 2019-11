Gruppo Bmw, utile netto in aumento dell'11,5% a 1,5 miliardi

(REUTERS)

Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha conseguito nel terzo trimestre un utile netto in aumento dell'11,5% a 1,5 miliardi di euro, spinto da un confronto favorevole rispetto ai dati del 2018 e alle vendite in crescita nonostante le condizioni di mercato difficili”.

Nella nota diffusa al termine del cda che ha approvato i conti Bmw ha confermato che per il 2019 una previsione di utile ante imposte “significativamente inferiori” rispetto all'anno precedente, anche considerando che nei primi 9 mesi del 2019 il risultato lordo risulta in calo del 35% rispetto ai primi nove mese dell'anno precedente. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)