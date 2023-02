Gruppo Calzedonia oltre i 3 miliardi di ricavi. Cresce il peso dell’estero (58,5%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la corsa dei ricavi del Gruppo Calzedonia, che nel 2022 hanno sfondato il muro dei tre miliardi di euro di fatturato. Secondo i dati preliminari di vendita per l’esercizio 2022, il gruppo di Verona – cui fanno capo i marchi Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Falconeri, Atelier Emé, Signorvino e, dallo scorso anno, anche Antonio Marras – ha registrato ricavi per 3,047 miliardi, in aumento del 21,6% a cambi correnti (+20,2% a cambi costanti) rispetto al 2021, anno nel quale le vendite avevano già superato quelle del 2019, segnando un pieno recupero (+3,9%) sul periodo pre Covid.

Focus su Europa, Usa e Sud America

Il 2022 ha registrato anche una crescita della quota di fatturato estero: al 31 dicembre, infatti, assorbiva il 58,5% del totale dei ricavi, contro il 56% dell’anno precedente. L’estero rappresenta un interessante terreno di sfida e un’importante direttrice di crescita per il gruppo fondato e presieduto da Sandro Veronesi, attualmente presente in 56 Paesi: proprio nel 2022 i marchi del gruppo Calzedonia hanno ripreso il percorso di crescita oltre confine con aperture negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Brasile. In totale, nel corso dell’esercizio in questione, il gruppo ha aperto 252 nuovi punti vendita, la maggioranza dei quali (196) all’estero.

In Europa, in particolare, è in atto un processo di consolidamento e rafforzamento della presenza dei marchi nel portafoglio del gruppo veneto. E sempre dal vecchio continente parte il percorso di quelli che debuttano oltre confine: quest’anno, per esempio, tocca a Signorvino – insegna di enoteche e wine shop con servizi di cucina – sbarcare all’estero per la prima volta, con un’apertura a Parigi.

Investimenti per 280 milioni di euro tra retail, logistica e produzione

Il canale retail continua a rappresentare una priorità per il gruppo che al 31 dicembre contava, in totale, 5.328 punti vendita, 3.484 dei quali all’estero e 1.844 in Italia. Parte degli investimenti realizzati nel corso del 2022, in totale circa 280 milioni, sono andati al potenziamento e al rinnovamento del retail, con l’intento di incrementare l’integrazione tra canale di vendita fisico e virtuale. Parte della cifra è stata invece impiegata sul fronte logistico e produttivo, con investimenti in tecnologie all’avanguardia per mantenere innovativi gli stabilimenti.

Il 2022 – secondo la nota diffusa dall’azienda – è stato inoltre un anno positivo per Signorvino e per Atelier Emé, brand di abbigliamento da sposa, da sera e da cerimonia, che hanno registrato «importanti crescite», spinti anche dalla ritrovata voglia di convivialità che, dopo un 2021 parzialmente in lockdown , ha riportato le persone non solo a pranzo e a cena fuori casa, ma alle cerimonie, molte delle quali erano state rimandate fin dal 2020. Entrambi i brand sono stati al centro di un’accelerazione sul fronte retail in Italia: nel 2022 hanno aperto tre nuove enoteche Signorvino e otto store Atelier Emé. Nell’anno in corso continuerà lo sviluppo di questi marchi, insieme a quello di Intimissimi Uomo, e proseguirà l’attività di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita esistenti di Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.