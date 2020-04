Gruppo Capri (Alcott): «Negozi chiusi, acceleriamo con la strategia omnichannel» Il marchio ha negozi a insegna Alcott e Gutteridge in tutta Italia, chiusi dal 10 marzo. di Marta Casadei

Risponde Nunzio Colella, ad del Gruppo Capri, cui fanno capo i marchi capo i marchi Alcott, Alcott Los Angeles e Gutteridge.

Parte produttiva: avete chiesto una deroga – come previsto dai provvedimenti del Governo - se avete strutture produttive o siete completamente fermi?

Tutta la merce ordinata per la stagione PE20, è stata confermata e regolarmente pagata. Per le produzioni della stagione AI20/21 è stato messo in atto un piano di riduzione del volume degli ordini.



Quali misure avete adottato per i lavoratori come conseguenza del lockdown?

Pur potendo fruire delle misure governative a partire dal 22 febbraio, abbiamo scelto di pagare, regolarmente e per intero, gli stipendi dei nostri dipendenti della sede nel mese di marzo, nonostante l'attività sia stata sospesa a inizio marzo. A partire dal mese di aprile, permanendo l'obbligo di chiusura dei punti vendita, nostra quasi unica fonte di ricavi, abbiamo collocato in cassa integrazione anche una parte dei nostri dipendenti di sede.



Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Avete chiesto ai proprietari deroghe per gli affitti?

Sono state richieste deroghe per gli affitti e siamo in costante contatto con i nostri partner per mettere a punto una strategia che permetta a noi tutti di emergere da questa situazione al più presto.



Vi siete attrezzati con l'e-commerce? Se sì, praticando che tipo di sconti?

I siti web Alcott e Gutteridge sono operativi e l’e-commerce funziona a pieno ritmo, con una serie di promozioni e campagne sviluppate intorno alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo messo a punto delle sezioni dedicate ai capi d'abbigliamento più consoni all’attuale situazione e siamo soddisfatti della risposta che abbiamo ottenuto dai consumatori.