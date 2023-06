Gruppo Chiesi coniuga sostenibilità e salute: obiettivo net zero entro il 2035

Ascolta la versione audio dell'articolo

È da diverso tempo che il gruppo farmaceutico Chiesi – società benefit e B Corp dal 2019 – ha iniziato a lavorare sulla direttiva “sostenibilità e salute” mostrando l’inscindibilità tra i due livelli. Il presupposto nasce dal fatto che il cambiamento climatico potrebbe avere un impatto importante sulla salute respiratoria, ambito in cui Chiesi opera fornendo soluzioni terapeutiche per le patologie respiratorie.

Così, il Gruppo ha adottato la strategia Zero emissioni nette di gas a effetto serra (Ghg) da raggiungere entro il 2035 partendo proprio dall’offerta di inalatori, quelli che i pazienti usano per il trattamento dell’asma e della broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Per questo la ricerca di laboratorio continua a lavorare sul propellente degli inalatori dosatori pressurizzati (pMDI). Il contributo totale di questi spray alle emissioni globali di gas serra al momento si limita in poco meno dello 0,1% – ma proprio a causa delle crisi climatica è destinato ad aumentare. Chiesi si fa trovare pronta investendo 350 milioni di euro per l’intero processo di reingegnerizzazione del prodotto.

Importante è anche il conseguente sviluppo clinico sul paziente. Un progetto della durata complessiva di circa 7 anni che permetterà a Chiesi di ridurre del 90% le proprie emissioni di Scope 3.

Intanto, Chiesi ha ricevuto, dall’organizzazione internazionale Carbon disclosure project (Cdp), un punteggio complessivo pari a B per la sua strategia di neutralità carbonica e per aver adottato un’azione coordinata sulle questioni climatiche. E ha ottenuto un rating pari ad A per la governance sulle tematiche inerenti al cambiamento climatico, che riconosce gli sforzi compiuti nell’applicare la strategia di neutralità carbonica a livello globale. Per il terzo anno consecutivo il gruppo è comparso nella lista dei Leader della sostenibilità del Sole 24 Ore – Statista.