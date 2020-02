Gruppo Chiesi, nuova business unit per le malattie rare Avrà sede a Boston e all’inizio si concentrerà sulle malattie da accumulo lisosomiale e dei disturbi ematologici ed oftalmologici di Francesca Cerati

Nuova business unit aziendale per Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale incentrato sulla ricerca (Gruppo Chiesi). La struttura - Chiesi Global Rare Diseases- che avrà sede a Boston,nel Massachusetts, sfrutterà tutte le risorse del Gruppo Chiesi per far progredire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti per le malattie rare e ultra-rare. All’inizio si concentrerà sulle malattie da accumulo lisosomiale (Lsd) e dei disturbi ematologici ed oftalmologici.



«Chiesi ha una lunga storia di successi nello scoprire, sviluppare e commercializzare terapie innovative in risposta ai bisogni insoddisfatti delle persone che vivono con malattie rare. Con la Business Unit Chiesi Global Rare Diseases, stiamo portando questo a un livello completamente nuovo - ridefinendo e rafforzando i nostri sforzi per supportare le persone e le famiglie affette da malattie rare in tutto il mondo», ha affermato Giacomo Chiesi, Head of Chiesi Global Rare Diseases.



Il Gruppo Chiesi commercializza farmaci per il trattamento dei disturbi da accumulo lisosomiale alfa-mannosidosi e cistinosi nefropatica in mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti. La società sta inoltre procedendo con la creazione di una pipeline di terapie innovative per il trattamento degli Lsd e di altre malattie rare. Nel 2018, Chiesi ha acquisito i diritti per la commercializzazione sul mercato statunitense di una specialità medicinale per il trattamento della malattia di Fabry, attualmente in fase 3 di sperimentazione clinica. Nel febbraio 2019, Chiesi è inoltre entrata a far parte del Corporate Council of the National Organization for Rare Disorders (Nord).