Gruppo Cimolai, morto il fondatore Armando: aveva 94 anni

Un proprio ufficio tecnico di progettazione permette alla Cimolai di non essere esclusivamente un esecutore ma di proporre soluzioni alternative e innovative. Negli anni '60 la Famiglia Cimolai realizza lo stabilimento di Viale Venezia con impianti e macchinari all'avanguardia per il periodo.

Negli anni '70 entrano in azienda i figli, l'ingegnere Luigi e il geometra Roberto. Questa seconda generazione porta la Cimolai a espandersi nel mercato. Per soddisfare la domanda sempre maggiore, nascono gli stabilimenti di Polcenigo (1974), Roveredo (1986) e del Centro Servizi a San Quirino (1991).

Negli anni i punti di forza dell'azienda diventano l'economicità, la qualità e il rispetto dei tempi, portando la Cimolai a essere apprezzata non solo in Italia ma in Europa e più tardi in tutto il mondo.

Il 2006 è un anno fondamentale per le proprietà e la sinergia d'imprese. La Cimolai Spa viene trasferita all'ingegnere Luigi, la Cimolai Technology al geometra Roberto, il Centro Servizi resta ai fondatori Armando e Albina.

Il gruppo, sebbene con proprietà diverse, resta unito per offrire servizi e prodotti di qualità e incidere maggiormente nel mercato industriale.