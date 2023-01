Gruppo Conad al cambio di vertice, Pugliese archivia 20 anni da record

In particolare per quanto riguarda lo sviluppo della marca privata, in questo percorso decisive sono state alcune iniziative messe in campo da Pugliese come l’operazione sui prezzi “Bassi e Fissi” e poi la linea ”Sapori & Dintorni”. Con quest’ultima la marca privata targata Conad si è “emancipata” dal segmento basic entrando in forza anche in settori premium e nelle produzioni di qualità come i marchi Dop e Igp dell'agroalimentare. Un’operazione che poi è stata anche rafforzata negli anni con ulteriori iniziative promozionali come “Il Viaggio in Italia” di Conad.

Alle maxi acquisizioni

E, infine, ma certo non perché di minore importanza, l’acquisizione e incorporazione dei punti vendita di Auchan Italia, operazione complessa ma che è stata alla base dell’ulteriore step di crescita dimensionale e di fatturato del Gruppo. Basti pensare che i punti vendita acquisiti hanno portato “in dote” un giro d’affari che all’epoca dell’acquisizione era di circa 4,5 miliardi di euro. Un’operazione complessa di integrazione che ha reso necessario il varo di una società ad hoc, Margherita, di cui erano azionisti al 51% Conad e, al restante 49%, l’immobiliarista Raffaele Mincione. Le due reti di punti vendita e i relativi dipendenti (in parte assorbiti e in alta parte incentivati all’uscita) sono state nel tempo razionalizzate. Alcuni supermercati sono stati ceduti a terzi il tutto con il via libera dell’Antitrust che ha verificato l'assenza di una posizione dominante.

Pugliese, intanto, dopo essere stato nominato anche presidente del Gruppo circa un anno fa è stato nominato alla vicepresidenza di Confcommercio.