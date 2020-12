Gruppo Hyundai sfida Volkswagen con una piattaforma Bev Il gruppo coreano inaugura una nuova era dell'elettrificazione con la presentazione del pianale E-Gmp dedicato ai veicoli 100% alla spina con oltre 500 km di autonomia. L'arrivo è previsto per il prossimo anno. di Giulia Paganoni

La prossima generazione di veicoli elettrici del gruppo Hyundai (che comprende i marchi Hyundai e Kia) sarà basata su una piattaforma dedicata, la E-Gmp, e saranno in grado di garantire un'autonomia di oltre 500 chilometri.

E-Gmp sfida Volkswagen nella corsa all'elettrificazione

È la diretta concorrente della Meb del gruppo Volkswagen. La piattaforma E-Gmp (Electric-Global Modular Platform) è stata sviluppata ad hoc per lo sviluppo dei prossimi modelli Ev, il gruppo Hyundai ha in programma di introdurne 23 entro il 2025 (dei quali undici su architettura dedicata) e di venderne un milione di unità in tutto il mondo. I primi esemplari ad adottarla dovrebbero essere la Ioniq 5 targata Hyundai e un modello Kia ancora da scoprire, il primo di sette modelli Ev che verranno presentati in sequenza entro il 2027 annunciati dalla strategia a medio-lungo termine “Plan S”.

Elettrica e anche sportiva

Oltre ad essere studiata per i veicoli elettrici, la nuova piattaforma ha anche una vocazione sportiva. Infatti, è stata progettata cercando di ottenere una ripartizione ottimale del peso tra anteriore e posteriore, mantenendo un baricentro basso grazie al posizionamento del pacco batterie tra i due assali. Quest'ultimo rappresenta il primo sistema con la densità di potenza più alta del gruppo (aumentata del 10% circa rispetto all'attuale tecnologia Ev), grazie a un miglioramento sostanziale nel modulo di raffreddamento.

L'abitabilità è stata studiata per essere massimizzata: passo lungo e sbalzi ridotti.

Una particolarità è che è stata studiata per avere una trazione posteriore o, in alcuni casi, integrale grazie al doppio motore, uno su ciascun asse controllai da un sezionatole della trasmissione che gestisce il passaggio da due a quattro ruote motrici in caso di scarsa aderenza.