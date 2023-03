Gruppo Lonati: l’outlet Scalo Milano entra nella fase 2 con un investimento di 40 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Con questa seconda fase si conclude l’operazione di sviluppo di Scalo Milano abbiamo esaurito gli spazi disponibili» dice Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia e artefice del progetto dell’outlet metropolitano. Scalo Milano Outlet & More si prepara così a un sostanzioso ampliamento con l’aggiunta di 9mila metri quadri di area di vendita che si svilupperanno in una struttura su tre livelli con 27 negozi dedicati a marchi d’abbigliamento e cinque ristoranti premium. Sono invece già terminati i lavori per la costruzione di un parcheggio multipiano con altri 700 posti auto. Il tutto è frutto di un investimento di oltre 40 milioni di euro che porterà alla creazione di altri 300 nuovi posti di lavoro mentre il termine dei lavori è previsto, al massimo, nel settembre 2024. L’ampliamento è stato progettato dallo Studio Design International di Davide Padoa mentre le opere edilizie sono in fase di realizzazione da parte dell’Ati: eService e Woodbeton.

Nell’arco di oltre un decennio il Gruppo Lonati ha investito complessivamente 180 milioni in questo progetto sorto a Locate di Triulzi sul sito dove una volta c’era uno stabilimento Saiwa. «Siamo pronti a iniziare l’ultima importante fase di sviluppo che ha l’obiettivo di portare a termine il piano industriale - spiega Davide Lardera, ad di Scalo Milano -. Vogliamo garantire ai nostri clienti la completezza del brand mic e tutto ciò verrà portato avanti senza dimenticarci di completare l’offerta di shopping con esperienze che possano essere al servizio del territorio». Come esempio l’ad cita l’asilo con 24 posti al servizio del territorio come lo sono i locker di Esselunga e Amazon. In questo senso anche la destinazione di uno spazio di 1.300 metri quadri, su un totale di 44mila, al coworking in cui si insedierà Retail Hub, incubatore e acceleratore di start up in ambito retail.

Scalo Milano è tra i pochissimi outlet in Europa raggiungibile con il trasporto pubblico locale partendo dal centro di Milano e si raggiunge con il Passante, partendo da Porta Venezia, in 15 minuti. Sul sedime del sito ex Saiwa è stato costruito un centro commerciale con 150 negozi che inizialmente non ha riscosso un grande successo. La famiglia Lonati ha poi deciso di gestire direttamente Scalo Milano posizionandolo come outlet metropolitano. Una scelta considerata dagli esperti del settore controcorrente che alla prova dei fatti si è rivelata vincente. Nel 2022 è stato visitato da oltre 3,4 milioni di visitatori (+25% sul 2021 e raddoppio rispetto al 2018) mentre il fatturato aggregato è aumentato del 32%.