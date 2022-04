Gruppo Marzotto lancia il nuovo brand Interiors per crescere nell’arredo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Marzotto rafforza la propria presenza nel settore dei tessuti per arredamento, in cui il gruppo vicentino è presente da alcuni anni attraverso la divisione Marzotto Lab, lanciando il nuovo brand Marzotto Interiors, marchio unico in cui confluiscono le collezioni prodotte da due aziende del gruppo: Redaelli velluti (con sede nella Repubblica ceca) e Prosetex, la società di Bulciago (Lecco) acquisita da Marzotto Lab lo scorso ottobre.

«Le due linee produttive restano separate, ciascuna con la sua specializzazione, ma il cappello sarà comune, così come unico è il magazzino logistico delle due società, con sede a Bulciago e operativo dallo scorso gennaio», spiega il ceo di Marzotto Lab, Luca Vignaga. L'obiettivo è fornire alla clientela (editori e produttori del settore arredamento, ma anche operatori in ambito contract) una proposta di catalogo completa e un servizio sempre più integrato ed efficace, con il controllo diretto in ogni fase della supply chain.

Loading...

Il processo di diversificazione

Il debutto del nuovo marchio - presentato proprio in questi giorni in occasione della fiera Proposte di Cernobbio, dedicata al tessile per arredamento - è l’ultimo tassello della strategia di diversificazione nel settore dell’arredamento voluta dal gruppo Marzotto. Già oggi le produzioni destinate all'arredo, che oltre alle produzioni Redaelli e Prosetex comprende anche le collezioni di accessori tessili realizzate da Lanerossi, rappresenta circa il 50% del fatturato di Marzotto Lab, che ha chiuso il 2021 a circa 120 milioni di euro di fatturato, recuperando i livelli del 2019. Un segmento in decisa crescita, come dimostra l'incremento del 35% nei ricavi del settore arredo registrato lo scorso anno (a quota 52 milioni) e per il gruppo vicentino sta investendo con decisione in questa direzione.

Marzotto Interiors debutta alla fiera Proposte Photogallery9 foto Visualizza

Reshoring delle lavorazioni

L'acquisizione di Prosetex ha permesso a Marzotto di ampliare la propria proposta, con un'offerta che comprende velluti jacquard, velluti uniti, tessuti jacquard in cotone, lana, lino e altre fibre. Ha consentito inoltre, aggiunge Vignaga, di avvicinare il gruppo al cuore industriale del mobile, la Brianza, e di portare al proprio interno competenze produttive uniche: «Grazie all’azienda di Bulciago, possiamo riportare in Italia alcune attività che in passato avevamo in Repubblica Ceca, ma che nemmeno lì riuscivamo più a seguire, perché richiedono un know how molto specifico, che abbiamo trovato in Prosetex», spiega il ceo di Marzotto Lab. Si tratta delle lavorazioni a telaio di alcuni tessuti jaquard e velluti di fake fur, ovvero pellicce sintetiche, sia per l'arredo, sia per l'abbigliamento. «È un passo importante, perché c'è una domanda molto forte del mercato verso questi prodotti - dice Vignaga -. I telai sono arrivati la scorsa settimana a Bulciago e nei prossimi giorni inizieremo le nuove produzioni. In questo modo potremo offrire ai nostri clienti un prodotto italiano e dare una continuità a questo tipo di lavorazione, valorizzando e preservando competenze importanti, non facili da reperire».

I prossimi passi

Con un investimento contenuto (un milione di euro in tutto, tra il trasferimento dei telai e l'ammodernamento del magazzino in Brianza), Marzotto Lab ha avviato così il consolidamento della nuova strategia, che non prevede al momento ulteriori acquisizioni, ma piuttosto il consolidamento dei marchi in portafoglio e la crescita per linee interne. Il progetto comprende anche un ampliamento delle produzioni Lanerossi, con l'aggiunta di accessori tessili per la casa (come lenzuola, spugne e a breve anche linee per la cucina), conclude Vignaga, che annuncia per l'autunno altre importanti novità.