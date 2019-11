Gruppo Piaggio a Eicma 2019, dall’Aprilia Rs 660 alla nuova Vespa elettrica All'interno del maxi stand di 1800 metri quadri del Gruppo Piaggio sono state svelate le novità Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Tra le novità il nuovo Piaggio Medley connesso di Simonluca Pini

9' di lettura

Lungo elenco di novità firmate Gruppo Piaggio a Eicma 2019. La 77esima edizione dell'esposizione internazionale del ciclo e motociclo vede il gruppo di Pontedera portare sotto i riflettori i nuovi modelli Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Nei 1800 metri quadri di stand i visitatori potranno salire su anteprime come l'Aprila Rs 660, modello che riporta le medie cilindrate dall'animo racing in gamma, fino alla Vespa elettrica in grado di raggiungere una velocità massima di 70 km/h. Scopriamo ora le novità firmate Gruppo Piaggio esposte a Eicma 2019.

Aprilia Rs 660

Intorno a una base tecnica completamente nuova, definita dal bicilindrico parallelo 660, nasce una generazione di moto leggere e performanti, dal design ricercato. È il ritorno alle medie cilindrate, supportate dalla elettronica e dalla tecnologia del reparto corse di Aprilia Racing, per la riscoperta del piacere e della gioia nella guida di tutti i giorni. La prima nata di questa nuovissima generazione è Aprilia Rs 660 che introduce un nuovo concetto di sportività: contenuti tecnici premium e prestazioni elevate ma non esasperate per riscoprire il piacere della guida dinamica su strada. Una moto sportiva adatta a tutti i motociclisti e che non necessita di particolari doti di esperienza e capacità. Il concetto innovativo alla base del progetto è racchiuso nell'ottimo rapporto peso/potenza di Rs 660: 169 kg per 100 cv rappresentano secondo i tecnici Aprilia la perfetta equazione del divertimento su strada. Tecnicamente arrivano il nuovo telaio e forcellone in leggero alluminio e l'inedito motore bicilindrico parallelo. L'equipaggiamento elettronico, ereditato dalla Rsv4, è formato da un comando del gas Ride-by-Wire e da una piattaforma inerziale a sei assi che permette l'ottimale funzionamento del pacchetto di aiuti elettronici Aprc. Cinque sono i Riding Mode studiati per regolare il comportamento dei controlli elettronici per la sicurezza e il divertimento nella quotidianità, nella guida dinamica su strada e in quella al limite in pista. Rs 660 si distingue anche per l'aerodinamica particolarmente evoluta che vanta una doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica per ottimizzare la stabilità alle alte velocità, proteggendo al meglio il pilota e il passeggero dalla pressione dell'aria.

Aprilia Tuono 660 Concept

Tuono 660 Concept rappresenta al meglio il nuovo concetto di versatilità sportiva introdotto da Aprilia con la nuova famiglia di moto pensate intorno al nuovo bicilindrico 660 cc che, su Tuono 660 Concept, è in grado di esprimere 95 cavalli. Nel rispetto della tradizione di Aprilia, da RS 660 nasce la versione naked, caratterizzata dai medesimi contenuti tecnici ma con una ancora maggiore connotazione stradale, offerta dalla posizione di guida rialzata sul manubrio ampio e largo. Tuono 660 Concept è la proposta pensata sia per i nuovi motociclisti, essendo disponibile anche in versione 34 kW, adatta ai neopatentati, sia per i giovani motociclisti in crescita da cilindrate inferiori, alla ricerca di una naked sportiva di livello elevato.

Aprilia Rsv4 1100 Factory

Grazie alle nuove sospensioni semiattive, l'Rsv4 diventa ancora più efficace in pista e godibile su strada. La centralina che governa le sospensioni Öhlins Smart EC 2.0 ha accesso a tutti i sistemi elettronici presenti sulla moto ed è quindi in grado di riconoscere tutte le fasi della guida, adattando di conseguenza la taratura dell'idraulica di forcella, ammortizzatore e ammortizzatore di sterzo, grazie alla messa a punto di un algoritmo che è frutto della collaborazione tra Öhlins e Aprilia. La Rsv4 è ideata attorno a un motore 4 cilindri V di 65° dall'incredibile potenza massima di 217 cv, mai visto prima su una sportiva di serie e a una ciclistica completamente regolabile erede di una dinastia che ha vinto 18 titoli e 143 gran premi nella 250 GP, esaltati dai più moderni sistemi elettronici applicati alla gestione del motore e della dinamica della moto. Un'autentica vocazione di Aprilia che ne ha fatto la prima casa ad adottare di serie l'acceleratore Ride-by-Wire multimappa, ma soprattutto la prima a brevettare la piattaforma di controlli dinamici Aprc. Molto curata è anche l'aerodinamica, grazie alle appendici in carbonio sulla carenatura, derivate da quelle utilizzate da Aprilia Racing nel prototipo Rs-Gp.

Aprilia Tuono V4 1100 Factory

Tuono V4 1100 Factory è la versione più esclusiva della gamma Tuono, dotata di componentistica in gran parte derivata dalla superbike Aprilia Rsv4. La Factory dispone ora di una serie di particolari in fibra di carbonio (parafango anteriore, coperchio del serbatoio e fianchetti laterali), La Tuono V4 1100 Factory offre di serie il più evoluto ed efficiente sistema di sospensioni elettroniche attualmente disponibile, l'ultima frontiera tecnologica offerta dal produttore Öhlins, sviluppata a stretto contatto con gli ingegneri Aprilia. La particolare tecnologia del sistema di sospensioni semiattive Smart EC 2.0 permette la calibrazione, semplice e anche personalizzabile, di forcella e ammortizzatore con due modalità di intervento sulle unità: modalità semiattiva e modalità manuale, entrambe selezionabili attraverso i pulsanti al manubrio. Ricchissima la dotazione elettronica di serie, che comprende il Cornering ABS oltre all'evoluto pacchetto di controlli elettronici APRC. Il motore V4 Aprilia eroga 175 CV di potenza massima e 121 Nm di coppia massima.