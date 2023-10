Gruppo Piquadro: fatturato di 85,9 milioni nel I semestre (+7,1%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ott - Il Gruppo Piquadro - specializzata in articoli di pelletteria - nel primo semestre dell’esercizio fiscale 2023/2024 ha registrato un fatturato consolidato di 85,9 milioni di euro, con un aumento del 7,1% rispetto agli 80,2 milioni al 30 settembre 2022. Lo comunica la società in una nota.

In particolare, il marchio Piquadro ha avuto ricavi pari a 39,5 milioni di euro (+12,1% sul primo semestre 2022). Le vendite sul canale wholesale sono salite del 17,5% e nei negozi del Gruppo (Dos) del 8%. I ricavi del marchio The Bridge invece risultano pari 16,6 milioni di euro (+ 11%), con le vendite all’ingrosso cresciute dell’8% rispetto e il Dos del 24,6%.

Loading...

Il marchio Maison Lancel ha avuto ricavi di 29,8 milioni di euro, con un lieve decremento dello 0,7. Hanno pesato le chiusure dei punti vendita, dovuti alle ultime proteste Francia, dove il brand realizza il 90% dei ricavi.

Nei negozi cinesi le vendite sono invece cresciute del 38% negli ultimi 6 mesi.

La maggior parte del fatturato del Gruppo Piquadro viene dal mercato italiano, che vale 41,8 milioni di euro (il 48,6% delle vendite consolidate), in incremento del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023. In Europa l’azienda ha avuto ricavi per 40,7 milioni di Euro (47,3% delle vendite consolidate), in lieve calo dello 0,6% rispetto allo scorso anno. Nel resto del mondo il fatturato è stato di 3,5 milioni di euro, in crescita del 64,3% rispetto al dato registrato a settembre 2022.