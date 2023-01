Gruppo Renault: calano le vendite nel 2022

Renault cresce al di fuori dell'Europa

Al di fuori del vecchio continente, Renault cresce sui mercati chiave. I volumi di vendita, che hanno raggiunto 634.124 unità, sono in aumento rispetto al 2021. La quota delle vendite fuori Europa ha raggiunto il 43,2% del totale vendite della marca.La Turchia, con un volume di 99.639 veicoli venduti (+ 22,6% rispetto al 2021) e una quota di mercato in crescita di 1,7 punti, al 12,7%, è diventata il quarto mercato di Renault, dove la gamma di prodotti risponde perfettamente alle esigenze locali.

In Marocco, i volumi di vendita sono cresciuti dell'11,4% a 26.385 unità, mentre la quota di mercato ha battuto il record degli ultimi dieci anni con il 16,3% (+ 2,9 punti).

In India, le vendite sono diminuite del 9% e la quota di mercato di 0,7 punti. Renault resta comunque la prima marca europea sul mercato indiano.

In America Latina, Renault ha aumentato le vendite a 283.116 unità, ossia + 8% rispetto al 2021. I volumi di vendita sono cresciuti del 26% in Argentina e del 30% in Messico grazie al successo di Kwid, quarto veicolo più venduto a privati in America Latina. In Colombia, Renault è leader grazie a Duster, il veicolo più venduto del mercato.

Dacia cresce del 6,8% nel 2022

Il marchio Dacia ha registrato 573.800 unità vendute nel 2022, ossia una crescita del 6,8% rispetto al 2021. Il brand low cost del gruppo Renault si conferma al terzo posto sul podio europeo delle vendite a privati, con una quota di mercato record del 7,6%. Un successo dovuto, in particolare a quattro modelli rinnovati con la nuova identità della marca: Sandero: primo veicolo venduto a privati in Europa dal 2017; Duster, secondo veicolo venduto a privati in Europa e primo suv venduto a privati dal 2018; Jogger, nel primo anno di commercializzazione, secondo veicolo del segmento C (eccetto suv) venduto a privati in Europa; Spring, terzo veicolo elettrico venduto a privati in Europa.