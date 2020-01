Gruppo Renault al Ces 2020: arriva la comunicazione tra auto e casa Il cruscotto diventa un centro di comando non solo del veicolo ma anche degli oggetti connessi in casa. Questa è la novità portata nel Nevada dal gruppo francese e sviluppata in collaborazione con Otodo di Giulia Paganoni

1' di lettura

L'innovazione continua la sua scalata. E al salone della tecnologia in svolgimento nel Nevada, il Ces, in programma dal 07 al 10 gennaio 2020, il gruppo Renault porta due novità una per la connettività tra l'automobile e gli elettrodomestici.

Comunicazione tra veicolo e casa

Il Gruppo Renault presenterà in anteprima una soluzione di connettività tra auto e abitazione sviluppata in collaborazione con Otodo, azienda francese con sede a Parigi che lavora nello sviluppo di soluzioni di connettività in house.

La novità portata a Las Vegas consente di garantire una comunicazione automatica e sicura tra il veicolo e gli oggetti connessi della casa nonché di controllare questi ultimi direttamente dal cruscotto dell’auto e non “solo” dallo smartphone.

Come funziona la comunicazione auto-casa

Il servizio gestire molto facilmente ricorrendo a un'applicazione smartphone dedicata dalla quale si selezionano gli elettrodomestici connessi e le azioni assegnate a ciascuno che possono essere: leaving home, quando di lascia il domicilio e si passa a una modalità di risparmio energetico, tapparelle abbassate; e arriving home, per risvegliare la casa. Infine, l'utente stabilisce la distanza tra il veicolo e il domicilio a partire dal quale i vari scenari vengono attivati.

Il servizio è disponibile già dal 2020 ed è universale, quindi indipendente dalle marche e aperto a tutte le tecnologie.