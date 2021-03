Gruppo Renault: la Spagna al centro dell'elettrificazione

2' di lettura

La nuova era “elettrificata” del gruppo Renault vede la Spagna come punto strategico. Luca De Meo, numero uno del gruppo Renault aveva annunciato, durante la presentazione del piano strategico Renaulution, che la casa avrebbe modificato anche la presenza internazionale sfruttando la competitività dei Paesi europei, tra cui la Spagna.

E, puntuale, arriva il piano Renaulution Spagna, che farà girare a pieno regime gli impianti degli stabilimenti spagnoli del gruppo e promuoverà la ripresa economica del Paese, con la creazione di ricchezza e posti di lavoro. Sul primo punto, il piano genererà un valore di oltre 12 miliardi di euro (per la Spagna). E, in questo periodo, Renault concluderà mille contratti a tempo indeterminato.

Spagna: la seconda casa di Renault

Il gruppo francese vanta quattro stabilimenti sul territorio spagnolo in cui vengono prodotti veicoli ed organi meccanici. Questa produzione rappresenta l'1,5% del PIL del Paese e il 5% delle esportazioni e fa in modo che l'azienda dia un grosso contributo alla bilancia commerciale. Proprio per questo motivo ha posto al centro della roadmap la Spagna, dove, grazie anche all'accordo concluso con i sindacati sul contratto collettivo di lavoro è stato possibile l'assegnazione del nuovo piano industriale.

Le nuove sfide messe in campo da De Meo

Nel piano industriale, entro il 2025, sono previsti 14 nuovi modelli nella sua gamma, di cui sette saranno 100% elettrici e sette saranno posizionati nei segmenti C e D. E, per quanto riguarda l'apporto spagnolo, il Ceo del gruppo, Luca de Meo, ha annunciato che tre nuovi veicoli dei segmenti C e D suv, che arriveranno nel 2022, 2023 e 2024, saranno assegnati allo stabilimento di Palencia. Ha anche annunciato l'assegnazione, oltre a Captur, di due nuovi veicoli dei segmenti B e B-suv, che cominceranno a essere prodotti nel 2024, allo stabilimento carrozzeria e assemblaggio di Valladolid. Inoltre, è stata assegnata una nuova famiglia di motori allo stabilimento Motores di Valladolid per il 2023 e due nuove trasmissioni allo stabilimento di Siviglia per il 2022 e 2024.

Solo prodotti elettrificati e boost all'innovazione da Valladolid

Tutti i prodotti assegnati sono prodotti ibridi, per cui questo annuncio non solo garantisce il futuro delle sedi industriali di Renault in Spagna, ma le fa anche entrare nella nuova era della mobilità, rendendo il paese mediterraneo un importante centro di elettrificazione.

Infine, il centro di Valladolid assumerà diverse responsabilità sui nuovi prodotti che saranno lanciati negli stabilimenti e ciò lo spingerà ad ampliare le sue competenze, grazie ai progetti connessi ai dispositivi di assistenza alla guida inclusi nei nuovi prodotti. I suoi ingegneri saranno gli artefici della trasformazione di questo settore, in quanto lavoreranno sull'elettrificazione, la connettività, le batterie, l'idrogeno e i servizi di mobilità.Il Piano, che comprende anche l'annuncio di un progetto di Economia Circolare per la città di Siviglia, costituisce anche l'occasione di svelare che il gruppo della Losanga si è dato l'obiettivo di raggiungere una carbon footprint pari a zero nei prossimi anni proprio in Spagna.