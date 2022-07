Gruppo Sella: per i 5mila bancari smart working fino a 13 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel gruppo Sella arriva un nuovo accordo sindacale sullo smart working che supera il tetto dei 10 giorni al mese, previsto dal protocollo del credito che è entrato nell’ultimo contratto collettivo nazionale dei bancari Abi. Per i 5mila lavoratori del gruppo è stato infatti condiviso che il lavoro agile potrà riguardare 13 giornate medie mensili su base annua che potranno essere estese fino ad un massimo di 15 giornate medie mensili su base annua per categorie fragili, caregiver familiari e dipendenti con residenza o domicilio distante dalla sede di lavoro.

Secondo quanto spiega il gruppo l’accordo raggiunto con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, «favorisce la transizione al nuovo modello di lavoro ibrido e il bilanciamento degli obiettivi di produttività con le diverse esigenze personali, traendo il massimo beneficio dall'alternanza fra lavoro in presenza e in smart working».I destinatari sono tutti i 5mila dipendenti delle società del gruppo Sella che potranno aderire allo smart working su base volontaria, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo individuale tra azienda e lavoratore. Con l’accordo, sottolinea il gruppo, «si introduce lo smart working come modello di lavoro nella fase post emergenziale».

Oltre all’intesa sullo smart working sono stati inoltre rinnovati i Contratti Integrativi Aziendali, dove, tra l’altro è stato previsto l’ampliamento del sistema dei permessi su genitorialità e assistenza alla famiglia: in particolare ci saranno 3 giornate di permesso retribuito per il lavoratore padre rispetto a quanto previsto dalla legge, 10 ore di permesso per madri e padri per la partecipazione ai corsi pre-parto, una giornata di permesso per i genitori in occasione della laurea dei figli e permessi per ricoveri, pronto soccorsi, visite mediche ed esami inclusi i genitori, figli e coniugi conviventi. Per la prima volta, è stata introdotta una giornata di permesso retribuito per svolgimento di attività di volontariato a favore di enti e associazioni. Come spiega la coordinatrice Fabi gruppo Banca Sella, Chiara Giampietro, le intese raggiunte riguardano anche «i buoni pasto, il fondo pensione, il mantenimento del premio di fedeltà 25 anni, i rimborsi spese e lo smart learning per chi ha mansione incompatibile con lo smart working. Inoltre l’azienda erogherà a tutti i dipendenti 100 euro a titolo di buoni carburante».