Gruppo Sella: piano minibond per la crescita delle Pmi del Sud Giacomo Sella: «A fianco delle aziende su sviluppo e internazionalizzazione» di Vera Viola

3' di lettura

Graded , Nuceria, Cti Food Tech, tre aziende meridionali che nel corso dell’ultimo anno hanno fatto ricorso al l’emissione di minibond con successo per sostenere piani di crescita e di internazionalizzazione. Sono pochi gli esempi di questo tipo nel panorama meridionale, ma via via si aggiungono altri casi.

A fianco delle aziende campane che hanno avuto un ruolo di apripista, c’è il Gruppo Sella che un anno fa ha inaugurato una sede a Napoli con la missione di assistere piccole e medie imprese, anche imprese familiari, in operazioni di finanza straordinaria, emissioni di minibond, acquisizioni industriali e da parte di fondi di private equity.

«Abbiamo un pool di 14 professionisti – racconta Giacomo Sella, responsabile della divisione Sella Corporate & investment Banking del Gruppo – che si dedicano esclusivamente ad assistere le imprese meridionali. Il Sud – aggiunge – è un’area del Paese che ci offre importanti opportunità di lavoro». Sella fa un confronto tra Lombardia e Campania. «Per numero di imprese il rapporto è di 1,7 a 1 – dice – per Pil 3,6 a 1; per operazioni di private equity 10 a 1. Questo divario, da colmare, è per Banca Sella una importante opportunità».

Ultima operazione in ordine di tempo è quella di Graded. L’azienda napoletana che fa capo ai fratelli Federico e Vito Grassi ha emesso dapprima due mini-bond quotati per complessivi 3 milioni e successivamente, il 31 ottobre, un terzo da 1,8 milioni. La società è specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni energetiche integrate nel settore pubblico e privato. Tutte le emissioni sono quotate sul nuovo segmento per la crescita delle piccole e medie imprese e sono state sottoscritte da investitori istituzionali.

Il Gruppo Sella ha affiancato Graded nell'attività di strutturazione del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di Arranger esclusivo delle operazioni ed assistendo la società nei rapporti istituzionali con Borsa Italiana in qualità di Listing Sponsor.