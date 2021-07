Gruppo Sole 24 Ore, ricavi a +9,7% nel primo semestre 2021

2' di lettura

I risultati del primo semestre 2021 del gruppo Sole 24 Ore «chiudono in miglioramento rispetto al medesimo periodo 2020 grazie alla crescita dei ricavi correlata al miglioramento del contesto pandemico, all'alta qualità dei contenuti, al lancio del nuovo formato del quotidiano, al buon andamento della raccolta pubblicitaria e al continuo sviluppo di prodotti». A comunicarlo è l’azienda in una nota.

Ebitda positivo per 7,3 milioni, ricavi su del 9,7%

In particolare, il primo semestre si è chiuso con un Ebitda positivo per 7,3 milioni (contro +3,7 milioni al 30 giugno 2020) in miglioramento di 3,5 milioni. L’Ebit è negativo per 1,1 milioni (-4,5 milioni al 30 giugno 2020) in miglioramento di 3,4 milioni e il risultato netto è negativo per 3,3 milioni contro -5,3 milioni al 30 giugno 2020. I ricavi consolidati sono pari a 96,8 milioni, in crescita di 8,6 milioni rispetto ai primi sei mesi del 2020 (+9,7%).

I ricavi editoriali sono in crescita di 0,7 milioni (+1,3% da 50,8 a 51,4 milioni). I ricavi diffusionali del quotidiano digitale sono pari a 10,3 milioni, in incremento di 1,2 milioni di euro (+13,1%). I ricavi pubblicitari sono in crescita del 20,1% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente e sono pari a 39,7 milioni con un risultato migliore rispetto all'andamento di mercato di riferimento in crescita del 15,4%. I ricavi di editoria elettronica dell'area Tax & Legal sono pari a 18,7 milioni in crescita di 1,2 milioni di euro (+6,6%).

La posizione finanziaria netta e’ negativa per 57,4 milioni, rispetto ai 50,9 milioni negativi al 31 dicembre 2020 «principalmente per i flussi di cassa dell'attività di investimento e il pagamento degli oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate liquidate nel periodo».