Gruppo Stevanato, la lunga marcia da Padova a Boston Dalla Soffieria Stella della fine degli Anni Quaranta è nata una multinazionale familiare dei sistemi per l’industria farmaceutica con ricavi superiori a 500 milioni di Barbara Ganz

Una veduta dello stabilimento di Piombino Dese

C’è il farmaco, e c'è il mezzo per somministrarlo; qualcosa che può fare la differenza, soprattutto se la malattia è cronica e richiede terapie quotidiane. Mettere il paziente e le sue esigenze al centro è la filosofia di Stevanato Group, azienda di Piombino Dese – Padova – dal 1949 specializzata in prodotti, processi e servizi per l’industria farmaceutica, che comprendono la produzione di packaging in vetro e il plastica, macchinari per la formatura del vetro (le fiale dei medicinali), macchine per l’ispezione visiva di contenitori riempiti e linee di assemblaggio e confezionamento di dispositivi medicali.

Alla sede – in via di raddoppio – si arriva percorrendo Corso Giovanni Stevanato: un omaggio dell’amministrazione locale a chi ha portato lavoro e sviluppo partendo da soffieria per il settore alimentare fino a specializzarsi nel farmaceutico. Da lì una crescita «trasparente come il vetro», spiega Franco Stevanato, terza generazione e amministratore dell’azienda che, in cinque anni, ha raddoppiato le dimensioni.

«Ogni lunedì mattina si riparte da zero; questa è la lezione che ci ha lasciato mio nonno, la cui massima trasgressione era portare la moglie a mangiare la pizza a Martellago, da dove è partito. Nel 1949 aveva fondato la Ompi, che in origine si chiamava Soffieria Stella. A incassare dai negozi di alimentari era spesso la nonna, a volte ricevendo sale o farina al posto del denaro», racconta. Negli anni Settanta, in Italia, c’erano decine di concorrenti: per decenni i ricavi sono stati reinvestiti in azienda, per poter sviluppare al proprio interno nuove tecnologie, tanto che oggi il vetro è solo un componente, il primo, di una produzione che ha innovato i materiali e i metodi di somministrazione.

La crescita avviene grazie anche ad acquisizioni mirate: nel 1993 la Alfamatic, produttrice di fiale di Latina, nel 2005 la Medical Glass di Bratislava (Slovacchia), nel 2013 entra nel gruppo la Innoscan, specializzata in sistemi di ispezione ad alta precisione, e nel 2016 la SVM, specializzata in sistemi di assemblaggio, packaging e serializzazione. Crescita e internazionalizzazione, per servire da vicino i diversi mercati: nel 2008 viene aperto l’impianto greenfield in Messico, nel 2012 viene costruito un nuovo stabilimento in Cina, nel 2017 l’apertura in Brasile e nel 2018 un nuovo ufficio commerciale in Giappone.

Intanto, a Piombino Dese, viene costruito il nuovo stabilimento per la produzione di siringhe. L’ultima frontiera è Boston, l’epicentro della ricerca dove vengono messe a punto circa il 30% delle molecole: qui dal 2020 Stevanato Group fornirà servizi di caratterizzazione del contenitore , delle chiusure e dei sistemi di somministrazione del farmaco. Oggi il gruppo è guidato dal presidente Sergio Stevanato e dai figli Franco e Marco (rispettivamente ad e vice presidente), affiancati da una struttura manageriale e con una corporate governance che fissa le regole separando la proprietà dalla gestione operativa; nel Cda ci sono nove consiglieri di amministrazione, di cui sei indipendenti rappresentati da figure di spicco del settore. Il fatturato è a quota 514 milioni di euro (dato 2018), i dipendenti sono3.800 nel mondo, in 14 stabilimenti produttivi; in Italia lavorano 1.800 persone, fra il quartier generale padovano e le sedi di Latina e Bologna.