Gruppo Una (Unipol) accelera sul franchising Obiettivo: una struttura ricettiva per regione in quattro anni di R.E.I.

2' di lettura

Il Gruppo Una, catena alberghiera che fa riferimento a Unipol, prova a sfidare i grandi gruppi internazionali - da Marriott a Best Western ad Accor - offrendo al frammentato settore hotel il brand e il know how gestionale attraverso un programma di franchising. L'obiettivo dell'operazione, ha spiegato il direttore generale di Una Fabrizio Gaggio «è

di affiliare almeno una struttura in ogni regione nel giro di

tre, quattro anni» ampliando un network che si compone già di

38 alberghi, di cui 5 in franchising.

Previsti tre diversi livelli di affiliazione e tre diversi brand: Una Esperienze, UnaHotels e Unaway. Il gruppo, che conta circa 1,5 milioni di

clienti ogni anno, ha detto Gaggi, potrà contribuire all'efficienza dei costi, al marketing e alla gestione «lasciando il volante della guida in mano all'albergatore». Una intanto continua ad investire nel restyling delle strutture e in alcuni nuovi sviluppi: in agosto ha riaperto il Principi di Piemonte a Torino, mentre è in corso di ristrutturazione l'ex residence The Big, nell'area di Porta Nuova a Milano, che diventerà il flagship hotel del

gruppo, la cui apertura è attesa nella seconda metà del 2020.

Sempre l'anno prossimo, ha detto Gaggio, «apriremo una nuova

struttura a Roma, frutto della conversione di una caserma dismessa, con

un centinaio di camere in zona Trastevere».

Gruppo Una dovrebbe chiudere l'esercizio «in pareggio o con un piccolo utile» confermando il ritorno in nero dei conti già visto nel primo semestre (profitti per 1,2 milioni) ha detto l'ad, Luca Zaccherini, sottolineando che Una non pesa più sul bilancio di Unipol grazie al

breakeven, e che c’è una buona redditività dagli immobili del

gruppo bolognese, fatti confluire nel fondo Athens: la

gestione che remunera ogni anno circa 30 milioni in affitti. «Si tratta di immobili con un valore di circa 600 milioni che remuneriamo a un tasso del 5-6%, offrendo un rendimento abbastanza alto e competitivo» ha sottolineato Zaccherini.