Gruppo Volkswagen: anche la logistica diventa green Le spedizioni di batterie per i modelli elettrici Volkswagen ID.3 e ID.4 ancora più ecocompatibili ed efficienti

Ecocompatibile anche nella logistica. Il gruppo Volkswagen ha annunciato l'attivazione dell'ultimo anello di una catena logistica green che parte dalla Polonia e arriva alla fabbrica di Zwickau (Germania), via Braunschweig. Si tratta di un sistema completamente automatizzato per scaricare le batterie dai treni in arrivo che ridurrà le emissioni di anidride carbonica di circa 11.000 tonnellate l'anno.



Il trasporto green delle batterie



Nel gruppo Volkswagen, Zwickau è il centro di competenza per l'e-mobility in Europa. I modelli Id.3 e Id.4 sono prodotti qui con un bilancio carbon neutral. La spedizione ecocompatibile delle batterie è un elemento fondamentale sulla strada per la fabbrica a zero emissioni, all'interno del quadro strategico multibrand per la sostenibilità “goTOzero”. Dal 2017 è stato ridotto oltre il 60% di emissioni di CO2 nello stabilimento di Zwickau, tagliando più di 100.000 tonnellate l'anno.



Per consegnare le batterie al polo di Zwickau nel modo più sostenibile possibile, le celle vengono ritirate dallo stabilimento del fornitore a Breslavia, in Polonia, e trasferite via treno alla fabbrica Volkswagen Group Components di Braunschweig. Il trasporto ferroviario in Germania viaggia al 100% con energia pulita. A Braunschweig le celle sono scaricate in modo completamente automatizzato e assemblate in pacchi batteria, che sono poi caricati sui vagoni, sempre attraverso processi completamente automatizzati, e spediti a Zwickau su rotaia, anche in questo caso utilizzando energia green. Per l'ultimo miglio, tra le stazioni di carico e scarico a Harvesse e il sito di Braunschweig, i container sono caricati su camion elettrici, in quanto la linea ferroviaria non arriva ancora al punto di assemblaggio.Attualmente cinque treni a settimana si muovono tra Braunschweig e Zwickau, e il numero di viaggi sarà incrementato in futuro.



La produzione sostenibile su base Meb in Cina



Il gruppo Volkswagen è entrato in una nuova era della mobilità elettrica in Cina con la presentazione, soltanto tre settimane fa, dei primi due modelli della nuova famiglia elettrica Id., specifici per questo Paese: la Id.4 Crozz1 di Faw-Volkswagen e la Id.4 X1 di Saic Volkswagen, costruiti sull'innovativa piattaforma Meb. Con il lancio sul mercato previsto per l'inizio del 2021, la produzione di questi due modelli è già cominciata negli stabilimenti Foshan e Anting, che insieme hanno una capacità massima complessiva di 600.000 unità l'anno.



Il sito di Anting è il primo stabilimento Meb greenfield del gruppo al mondo, interamente dedicato alla produzione di veicoli puramente elettrici. Grazie a misure di standardizzazione, l'investimento per l'infrastruttura nel nuovo stabilimento è stato tagliato del 5% in confronto alle precedenti fabbriche di automobili, nonostante costi significativamente più alti dovuti ai requisiti specifici per questo sito.