Gruppo Volkswagen: «Arriva il piano New Auto: 63 miliardi su guida autonoma, software e elettriche»

Il piano New Auto 2030

Volkswagen con il nuovo piano sta definendo nuove priorità per sfruttare le opportunità dell’era elettrica e digitale della mobilità, con sostenibilità e decarbonizzazione come parti integranti della nuova strategia. Entro il 2030, il Gruppo prevede di ridurre la propria carbon print del 30% (sul 2018), in linea con l’accordo di Parigi; la quota di veicoli elettrici a batteria dovrebbe salire al 50%, mentre nel 2040 quasi il 100% di tutti i nuovi veicoli dovrebbe essere a emissioni zero; entro il 2050 al più tardi, il Gruppo punta a operare in piena neutralità climatica. Si prevede che profitti ed entrate si sposteranno gradualmente verso i veicoli elettrici, quindi a software e servizi, potenziati dalla guida autonoma. Il mercato tradizionale è destinato a diminuire di oltre il 20% in 10 anni; con una cifra stimata in 1,2 trilioni di euro, entro il 2030, le auto abilitate al software potrebbero aggiungere circa un terzo alle vendite di quelle tradizionali ed elettriche, raddoppiando il mercato della mobilità.

La riduzione dei costi e l’aumento di scala migliorerà i margini delle elettriche, la parità dovrebbe essere raggiunta entro i prossimi 2-3 anni. Volkswagen ha già stanziato 73 miliardi per le tecnologie future dal 2021 al 2025, pari al 50% degli investimenti totali, ma intende aumentarli in elettrificazione e digitalizzazione. Resta l’impegno nella riduzione dei costi.

Software E³ 2.0: pronto per la guida autonoma di livello 4



Secondo Diess a cambiare radicalmente il settore sarà lo sviluppo del software. La società di software Cariad del gruppo Volkswagen punta a sviluppare la nuova piattaforma software lentro il 2025 Attualmente, l'azienda sta lavorando su tre piattaforme software: E³ 1.1 che consente aggiornamenti e aggiornamenti sulle vetture basate su piattaforma Meb, come Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq o Cupra Born. Nel 2023, Cariad rilascerà la piattaforma software premium 1.2 (E³ 1.2)che includerà nuove funzioni tra cui un nuovo sistema di infotainment unificato e aggiornamenti online per i marchi Audi e Porsche. Nel 2025 arriverà la nuova piattaforma software unificata e scalabile e un’architettura elettronica end-to-end. Lo 2.0 (E³ 2.0) includerà un sistema operativo unificato per i veicoli di tutti i marchi del gruppo. Un’altra caratteristica chiave sarà la compatibilità con il livello 4 della guida autonoma, dove la tecnologia è in grado di far viaggiare autonomamente la vettura.



Il nodo della transione e dell’occupazione

Con metà dei 660.000 dipendenti del Gruppo Volkswagen oggi impiegati nella produzione tradizionale di automobili, il Gruppo sta lanciando un programma completo di trasformazione nei prossimi 10 anni. Il consiglio di amministrazione ha lavorato a stretto contatto con il comitato aziendale per garantire che il Volkswagen accompagni i dipendenti in modo responsabile durante la transizione, fornendo risorse per la riqualificazione al fine di acquisire competenze sui software. Volkswagen ha già preparato i siti tedeschi per il futuro, trasformando il business dei componenti del Gruppo e lo stabilimento di Zwickau in un hub di mobilità elettrica; ha pianificato trasformazioni simili per i siti di Emden e Hannover.

Rotta verso l’America

Con Europa e Cina, il Nord America sarà l’obiettivo principale di Voskwagen per aumentare la propria quota di mercato. La Cina dovrebbe svolgere un ruolo cruciale per il successo della strategia New Auto; Volkswagen sta rapidamente implementando il portafoglio di prodotti elettrici e costruendo un nuovo centro di ricerca; già oggi circa mille ingegneri del software lavorano in Cina. Per quanto riguarda il mercato statunitense, «il piano di elettrificazione dell’amministrazione Biden offre un’opportunità unica, avendo già costruito un’infrastruttura di ricarica aperta e investito nella transizione verso l’elettrico a Chattanooga», afferma il ceo Herbert Diess. Volkswagen sta presentando una vasta gamma di veicoli elettrici a batteria su misura per il mercato Usa ed è quindi ben posizionata per partecipare alla futura crescita del mercato.