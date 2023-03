Gruppo Volkswagen: le auto elettriche compatte avranno passaporto spagnolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Volkswagen costruirà la sua nuova gamma di piccole auto elettriche per i marchi Volkswagen, Škoda e Cupra in due stabilimenti in Spagna. Secondo quanto ha riferito il Ceo di Volkswagen Thomas Schaefer, la berlina compatta ID2 che il marchio tedesco ha presentato in anteprima la scorsa settimana con il debutto della concept ID.2all, sarà costruita nello stabilimento Martorell di Seat insieme alla citycar elettrica Cupra Urban Rebel. Nel frattempo due piccoli suv a batteria (uno per Škoda e uno per Volkswagen) saranno realizzati nella fabbrica di Pamplona, dove attualmente VW costruisce la Polo. La versione di Volkswagen si chiamerà ID.2X ha riferito Automobilwoche. Tutti e quattro i piccoli Bev saranno sostenuti dalla piattaforma Meb Entry del Gruppo. Schaefer ha detto che le economie di scala e la produzione delle auto in Spagna, dove i salari sono relativamente più bassi rispetto ad altri paesi europei, aiuteranno a mantenere bassi i costi. Produrre le quattro auto in Spagna fa parte del progetto da 10 miliardi di euro del Gruppo nel Paese. Una componente centrale del progetto, che include Seat e quasi 50 partner, è la gigafabbrica di Valencia che sarà gestita dalla società di batterie del Gruppo, PowerCo. Volkswagen prevede che l’investimento fornirà una spinta di 21 miliardi di euro per l’economia spagnola, trasformando il Paese in un hub europeo per la produzione di veicoli elettrici e batterie.

La Spagna è la seconda nazione produttrice di automobili nel Vecchio Continente dopo la Germania. Tutti e quattro i modelli utilizzeranno batterie fornite dai nuovi impianti pianificati dal Gruppo, inizialmente Salzgitter e poi Valencia, ha detto Schaefer. I modelli entry level useranno la chimica della batteria al litio ferro fosfato (Lfp), che è meno costosa degli ioni di litio, mentre le versioni con maggiore autonomia utilizzeranno la chimica nichel manganese cobalto (Nmc), entrambe saranno fornite da VW. Le varianti long range raggiungeranno i 450 km di autonomia. Cupra punta a un rapido ramp-up, con tutte e quattro le auto che dovrebbero raggiungere il mercato entro un anno e mezzo dall’inizio della produzione (2025) guidate dall’Urban Rebel. L’unico modello tra i quattro che costerà meno di 25mila euro è l’ID.2 ha aggiunto Schaefer. La Cupra Urban Rebel sarà presentata come modello sportivo di lusso, mentre i piccoli suv dovrebbero avere un prezzo più alto a causa del loro stile di carrozzeria.