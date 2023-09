Gruppo Volkswagen, Blume: «Il design sarà la chiave dell successo e del rilancio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Success by Design” è stato questo il motto della Volkswagen Group Media Night, organizzata a pochi giorni di distanza da l'apertura al pubblico del Salone di Monaco. Il ceo Oliver Blume, ad un anno dal suo insediamento, ha presentato i risultati chiave sul riallineamento del Gruppo Volkswagen e ha stabilito i limiti per la futura strategia di progettazione. Il gruppo di Wolfsburg aumenterà l’importanza del design legata ai propri modelli, all'immagine dell'azienda e alla presenza online. In futuro, i reparti di design avranno un legame ancora più stretto con i rispettivi amministratori delegati dei marchi. “Un buon design è un fattore essenziale per soddisfare i nostri clienti. Con identità di design affinate, progettiamo prodotti sorprendenti e aumentiamo la differenziazione dei marchi. Nella loro esperienza esterna, interna e digitale. Il Gruppo Volkswagen sta diventando un’azienda orientata al design” ha sottolineato Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo Volkswagen.

Il piano in 10 punti

Blume ha sottolineato come il gruppo evolverà grazie ad un piano riassumibile in 10 punti. Tra questi una strategia di piattaforma ridisegnata e un profilo tecnologico competitivo, portare avanti la strategia “in China for China” con i partner locali, un piano di crescita per gli USA e il rilancio del marchio Scout con modelli elettrici dallo stile pensato per il mercato americano, il lancio di PowerCo e la sua espansione della gigafactory in Canada, il lancio di una piattaforma integrata di mobilità, una maggiore attenzione alla sostenibilità, capital markets, un nuovo sviluppo di Cariad e strategia di prodotto ristrutturata per posizionare l’intero Gruppo verso un successo sostenibile, concentrandosi principalmente sulla crescita che crea valore e non solo sul volume.

Forte differenziazione tra i marchi

Con oltre 100 milioni di clienti in tutto il mondo, Blume ha ribadito l’attenzione dell’azienda alla soddisfazione del cliente, sottolineando il ruolo cruciale dei marchi nella creazione di valore. “Avere dei brand con una chiara differenziazione sono la chiave del successo - sottolineato Blume - Il design dei nostri modelli è uno dei fattori cruciali che decide il successo dei nostri marchi. Ogni brand ha bisogno di una propria forte personalità. I nostri principi di design mirano a una maggiore qualità dello stile e a una maggiore differenziazione dei marchi, con la nostra strategia di design che si basa sull'ulteriore sviluppo di serie di modelli consolidati, progetti guida dall'alto tasso di tecnologia per i veicoli elettrici e prodotti iconici”