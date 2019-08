Gruppo Volkswagen, come è cambiato 4 anni dopo il dieselgate e come affronta la rivoluzione elettrica

La competenza di Skoda, inoltre, si estenderà su Russia e India, due mercati con grandi prospettive. In particolare, tramite il progetto “India 2.0” che prevede una grande offensiva di prodotto della Skoda stessa e del brand Volkswagen, dovrà rafforzare in modo sostenibile la posizione del gruppo su un mercato in crescita, dove già sono a buon punto i piani per la produzione locale di nuovi e innovativi modelli di volume.