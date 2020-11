Gruppo Volkswagen: piano da 73 miliardi per vetture elettriche, ibride e digitalizzazione La cifra sarà destinata dal gruppo tedesco nei prossimi cinque anni di Simonluca Pini

Continua la trasformazione del Gruppo Volkswagen, da tradizionale costruttore di automobili ad azienda digitale di mobilità. Come definito nel Planning Round 69, il gruppo di Wolfsburg investirà nei prossimi cinque anni circa 73 miliardi di Euro in elettrificazione, ibridizzazione e digitalizzazione. Gli investimenti in capitale e in Ricerca e Sviluppo per le tecnologie del futuro cresceranno dal 40% al 50% dei 150 miliardi di Euro totali. La quota dedicata alla digitalizzazione raddoppierà entro la metà del decennio, arrivando a 27 miliardi di Euro. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, saranno circa 35 miliardi di Euro destinati ai mezzi a zero emissioni mentre altri circa 11 sono stati stanziati per lo sviluppo di versioni ibride di modelli esistenti.



70 modelli elettrici entro il 2030



Primo costruttore automobilistico a impegnarsi per gli Accordi di Parigi, il gruppo tedesco intende diventare carbon neutral entro il 2050. Nei prossimi dieci anni, arriveranno circa 70 modelli completamente elettrici; approssimativamente 20 di questi sono già in produzione, ne seguiranno altri 50. In aggiunta vanno considerati circa 60 modelli ibridi entro la fine del decennio, di cui poco più della metà sono già stati prodotti.Il Planning Round prevede la produzione di approssimativamente 26 milioni di vetture puramente elettriche entro il 2030. Circa 19 milioni di queste saranno basate sulla piattaforma modulare specifica per l'elettrico (Meb), e la maggior parte dei rimanenti sette milioni utilizzerà la piattaforma Ppe. Nello stesso periodo, si stima anche la produzione di circa sette milioni di veicoli ibridi.



Ottimizzazione della gamma



Il Planning Round è basato sull'aspettativa che l'economia globale registri una crescita moderata nei prossimi cinque anni. Anche nei singoli mercati ci si attende una crescita contenuta, con differenze a livello regionale. L'aumento della produttività del 30% e i risparmi nell'amministrazione renderanno possibile la trasformazione dal punto di vista finanziario. Inoltre, il gruppo Volkswagen sta lavorando in modo sistematico all'ottimizzazione del proprio portfolio di prodotti. Perciò varianti di modello, combinazioni motore-trasmissione e funzionalità meno richieste saranno semplificati per ridurre la complessità e aumentare l'efficienza della gamma. La pianificazione non include le joint venture cinesi, non consolidate e queste aziende provvedono al proprio finanziamento per stabilimenti e prodotti. “Nell'ambito della pianificazione degli investimenti del Gruppo Volkswagen, oggi il Consiglio di Amministrazione e quello di Sorveglianza hanno definito i capisaldi per assicurare il successo futuro dell'azienda. – ha sottolineato Hans Dieter Pötsch, Presidente del Consiglio di Sorveglianza - “La trasformazione del Gruppo e dei suoi brand e l'attenzione strategica alle aree chiave della mobilità saranno messe in atto con coerenza. Considerando le enormi sfide che ci aspettano nei prossimi anni, la nostra base finanziaria è molto solida”. “Avendo intrapreso per tempo la strada per un futuro elettrico nel Gruppo Volkswagen, siamo ora un riferimento a livello globale con le nostre piattaforme elettriche e un'ampia gamma di veicoli a batteria” ha dichiarato Herbert Diess, amministratore delegato del Gruppo Volkswagen. “Nei prossimi anni sarà cruciale anche raggiungere una posizione di spicco per quanto riguarda i software delle vetture, in modo da soddisfare le esigenze delle persone, di una mobilità futura individuale, sostenibile e completamente connessa. A tal fine abbiamo raddoppiato gli investimenti nella digitalizzazione”.

27 miliardi in digitalizzazione



Saranno spesi circa 27 miliardi di euro in digitalizzazione, il doppio di quanto stabilito nella pianificazione precedente. La somma include gli investimenti per l'organizzazione Car.Software, lanciata quest'anno. L'obiettivo è creare uno stack software proprietario, che sarà utilizzato nel progetto Audi Artemis a partire dal 2024. La quota di software sviluppati internamente all'azienda crescerà dal 10% al 60%. Inoltre, gran parte dei fondi destinati alla digitalizzazione saranno investiti nelle aree chiave dell'intelligenza artificiale, della guida autonoma e della digitalizzazione di processi di business significativi.