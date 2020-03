Gruppo Volkswagen, utile e fatturato in crescita. Audi guiderà lo sviluppo software e hi-tech

Il flusso di cassa netto nella Divisione Automotive è salito a 10,8 miliardi di Euro, in netta crescita rispetto ai livelli del 2018. Un risultato raggiunto grazie all'incremento dei profitti, alla diminuzione dei flussi finanziari in uscita legati alla tematica Diesel e a una diminuzione dello stock. Nonostante gli effetti negativi dell'IFRS 16 (contabilizzazione dei leasing), la liquidità netta della Divisione Automotive ha fatto segnare uno sviluppo positivo rispetto al 2018, crescendo fino a 21,3 miliardi di Euro (19,4). Il rapporto R&D (costi per ricerca e sviluppo rispetto al fatturato, espressi in percentuale) è sceso leggermente sotto il livello dell'anno precedente, attestandosi al 6,7% (6,8%). Il rapporto fra capex e fatturato è rimasto stabile al 6,6% (6,6%).

Previsioni

Il Gruppo Volkswagen stima che nel 2020 le consegne ai Clienti possano essere in linea con i livelli dell'anno precedente, in un contesto di mercato costantemente impegnativo. Le sfide principali deriveranno in particolare dalla situazione economica, dalla sempre maggiore concorrenza, dalla volatilità dei prezzi delle materie prime e dei mercati valutari e dai requisiti più rigorosi in materia di emissioni. Si prevede che il fatturato del Gruppo Volkswagen possa incrementare fino al 4% nel 2020, e che quello dell'area di business vetture possa moderatamente crescere rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'utile operativo, per il Gruppo e per l'area di business Vetture, per il 2020 si stima un margine tra il 6,5 e il 7,5%. Per l'area di business Veicoli Commerciali ci si attende un margine tra il 4,0 e il 5,0% e un moderato calo del fatturato. Per l'area di business Power Engineering è previsto un fatturato in linea con il livello dell'anno precedente, con una perdita operativa più contenuta. Per la divisione Servizi Finanziari, ci si attende che fatturato e utile operativo siano in linea con quelli del 2019. Oltre alle sfide sopra elencate, le previsioni riportate sono soggette a incertezze di valutazione dovute, tra gli altri, a continue tensioni geopolitiche e a conflitti, così come alla diffusione di malattie epidemiche tra Paesi e regioni, come nel caso del Coronavirus, i cui effetti devono essere monitorati attentamente.

Nella Divisione Automotive, nel 2020 il rapporto R&D e quello tra capex e fatturato si attesteranno probabilmente tra il 6,0 e il 6,5% e ci saranno ulteriori flussi finanziari in uscita legati alla tematica Diesel, e flussi finanziari in uscita significativamente più elevati per attività di fusione e acquisizione. Di conseguenza ci si attende un flusso di cassa netto decisamente positivo, sebbene percettibilmente inferiore rispetto al dato dell'anno precedente. Escludendo gli effetti legati alla tematica Diesel e alle attività di fusione e acquisizione, si continua a puntare a un flusso di cassa netto di almeno 10 miliardi di Euro nel 2020.