Gruppo Volkswagen, utili in rialzo (+30%): ecco perché i suv sostengono la crescita Crescono i profitti del gigante di Wolfsburg grazie al boom degli sport utility di tutte le sue marche di Mario Cianflone

Sono passati appena da due anni da quando Volkswagen lanciò T-Roc, il suo primo suv compatto, entrando in ritardo in un mercato affollato e moltiplicando in seguito l'offerta con modelli più piccoli ancora come T-Cross e ampliando la gamma di tutte le marche del gruppo per portare gli sport utility di ogni taglia nei listini anche di Skoda e di Seat.



Il mercato ha dato ragione alla strategia del gruppo Volkswagen che infatti nell'ultima trimestrale (Q2) ha registrato un utile operativo in netto rialzo (+30%) a quota 5,13 miliardi proprio grazie sia al fatto che lo scorso anno pesava gli esborsi per il dieselgate, ma soprattutto ai suv le cui vendite sono cresciute compensando parzialmente il calo generale a livello di gruppo (-1.8%).

Vw T-Roc e Skoda Karoq rappresentano oltre il 35% delle vendite di quest'anno, mentre un anno fa pesavano per il al 25 per cento.

I suv, di tutte le marche del colosso di Wolsburg, invece sono cresciuti, del 35%, in aumento rispetto anche al rialzo del 25 ottenuto lo scorso anno. I suv, dunque, sostengono i conti del gruppo Volkswagen. Le vetture a ruote alte hanno grandi vantaggi: vendono bene (ormai sono dominanti) e fanno alti margini per via delle economie di scala ottenute con piattaforme modulari, la famosa Mqb che permette di fare tanti modelli diversi, e semplificate a livello di finiture e materiali. Basta poco: una plancia in plastica rigida, magari resa attraente con un po' di mostrine colorate, e nessuno rimpiangerò (T-Roc docet) una Golf con la sua plancia raffinata e costosa. Tutti felici: i clienti e anche le casse di Vw che così fa profitti sufficienti ad alimentare il mega piano per l'elettrificazione e l'innovazione da 44 miliardi.



Tornando ai numeri il gruppo Volkswagen chiude il primo semestre con un risultato operativo di 9 miliardi in crescita del 10,3% e con ricavi per 125,2 miliardi (+4,9%). Confermati poi i target prima delle poste straordinarie per il 2019.