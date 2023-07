Gruppo Volkswagen, utili sotto le previsioni. In Cina accordo con Xpeng

Blume sta cercando di invertire la tendenza in Cina, dove Tesla e BYD hanno performato molto meglio perché sono più brave a produrre veicoli elettrici con tecnologia e software adattati ai gusti locali.

Mercoledì VW ha annunciato l’intenzione di investire 700 milioni di dollari nella casa automobilistica cinese Xpeng, che sta arrivando in Europa con la sua offerta di modelli totalmente elettrici, e sviluppare congiuntamente veicoli a batteria per rafforzare la sua gamma nel più grande mercato automobilistico del mondo.

L’accordo conferisce a Volkswagen una partecipazione del 4,99% in Xpeng e un posto nel board. I due partner prevedono almeno due nuovi modelli alimentati a batteria targati Vw per il mercato cinese, con il primo che dovrebbe arrivare nel 2026.

Volkswagen prova a rafforzare la sua posizione in Cina anche con un accordo ttra Audi e Saic. L’obiettivo è quello di raggiungere rapidamente nuovi clienti e segmenti di mercato, sfruttando così il potenziale del mercato cinese della mobilità elettrica.



Audi ha firmato un memorandum strategico con il suo partner cinese Saic per espandere ulteriormente la cooperazione esistente. Le attività di sviluppo congiunte mirano ad ampliare il portafoglio di veicoli elettrici completamente connessi offerti nel segmento premium. Si prevede di iniziare con i modelli elettrici in un segmento in cui Audi non è ancora presente in Cina.