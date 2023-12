Gruppo Zacchera, il family hotel a 5 stelle appeso alla burocrazia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nome non è ancora stato definito ma il progetto è qualche cosa di importante per il territorio: la realizzazione di un family hotel cinque stelle, un albergo destinato a una clientela internazionale e altospendente per aiutare la destagionalizzare il turismo sulla riva piemontese del lago Maggiore. Nelle intenzioni questo hotel sorgerà a Stresa. Il progetto c’è ma i lavori, l’investimento previsto è di 30 milioni, non sono ancora iniziati. Tutto è fermo a causa del mal di burocrazia. «Siamo in ballo dal 2012 - premette Antonio Zacchera, amministratore delegato del gruppo Zacchera hotel a cui fanno capo 4 hotel e un residence tutti a gestione diretta per complessive 900 tra camere e appartamenti tra Baveno e Stresa, sul lago Maggiore -. Siamo proprietari di un terreno a destinazione residenziale vicino all’hotel Bristol a Stresa e chiediamo il passaggio di quest’area a destinazione alberghiera. Una procedura normale perché normalmente il passaggio è inverso ma non riusciamo a venirne a capo per la lentezza della macchina amministrativa del comune. Servirebbe la volontà politica, poi un passaggio amministrativo perché chiediamo una variante al piano regolatore». In attesa delle autorizzazioni i costi totali per realizzare la struttura crescono e sono passati dai 25 milioni preventivati anni fa per arrivare agli odierni 30 milioni.

Nei progetti dell’ad il family hotel nascerà dopo la ristrutturazione e l’ampliamento del Grand Hotel Bristol. «Per offrire i servizi di un family hotel sono necessari, anzi essenziali dei volumi aggiuntivi per organizzare tutte le attività e i servizi - continua Zacchera - che devono essere offerti al coperto in caso di maltempo e nella stagione fredda». Il family hotel cinque stelle sarà aperto tutto l’anno e avrà 200 camere per ospitare circa 600 clienti con figli under 15, con aree wellness per adulti e ragazzi, aree ristorazione separate. «Ci sarà una sala dedicata agli adulti, una per le famiglie che vogliono pranzare insieme e un’altra in cui i ragazzi pranzano con gli animatori» spiega l’ad. Ci sarà uno staff dedicato alle attività sportive, all’intrattenimento e l’animazione dei ragazzi. Si mira a intercettare una clientela internazionale che sceglie Stresa nei diversi break previsti dai calendari scolastici come, per esempio, Pentecoste, Pasqua, lo spring break, l’estate e l’autunno con una permanenza media di 5-7 giorni.

Buone le ricadute occupazionali legate allo sviluppo del progetto. Gli 80 dipendenti stagionali dell’hotel Bristol, impiegati per circa 7-8 mesi l’anno, verrebbero assunti con contratto annuale oltre alla creazione di almeno altri nuovi 20-25 posti di lavoro nello staff d’animazione. Senza contare le ricadute sull’indotto. «Il turismo, le attività del terziario sono le uniche attività a Stresa perché tutti lavorano interconnessi con l’attività turistica» ricorda Antonio Zacchera, quinta generazione del gruppo alberghiero che guida insieme ai fratelli: Massimo si occupa delle risorse umane, Andrea è responsabile commerciale e Gabriella responsabile dell’operations. Il gruppo quest’anno festeggia i 150 anni di attività. L’attività della famiglia inizia nel 1873 quando Francesco Zacchera apre a Baveno l’Osteria milanese che offriva 4 camere. Quell’Osteria è prima diventata la Locanda Italia e poi l’Hotel Splendid.

Negli anni si sono aggiunti il Grand Hotel Dino il cui nome rende omaggio a Corrado Zacchera, detto Dino, uno dei nipoti del capostipite Francesco, il Simplon, circondato da un parco secolare e acquistato nel 1957, seguito dal Bristol a Stresa acquistato nel 1963, il residence Carl&Do per finire con l’Aquadventure Park lago Maggiore, un parco divertimenti con piscine coperte e scoperte, spiaggia, scivoli, percorsi sospesi, percorsi di arrampicata, paintball, campi da tennis, da padel, beach volley e calcetto. Gli hotel del gruppo puntano alla clientela business del segmento Mice (meeting, incentive, congressi ed incentive), di chi viaggia per piacere per finire con i viaggi organizzati dai tour operator. La Zacchera Hotels nel 2022 è stata iscritta nel registro dei Marchi storici di interesse nazionale e quest’anno il Gruppo si prepara a chiudere il 2023 con un fatturato di 58 milioni e nel corso della stagione ha un organico di circa 320 dipendenti considerando anche le attività di supporto al core business. Tra questo e il prossimo anno il Gruppo ha previsto un piano d’investimenti da 4 milioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rinnovare l’ingresso e una parte del giardino del Gran Hotel Dino e la realizzazione di altri 9 appartamenti nel residence Carl&Do.